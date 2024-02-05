



Як отримати громадянство Румунії: умови для оформлення в 2024 році - 12.02.2024 11:57

Популярним варіантом для переїзду до Європейського Союзу, отримання всіх прав європейців, на сьогоднішній день є Румунія, що є близькою сусідкою України та з радістю приймає наших біженців у 2023 та 2024 році. Якщо ви розглядаєте можливість переїзду до цієї країни, то зараз ви зможете дізнатися, як отримати громадянство Румунії та що для цього необхідно.

Як отримати громадянство Румунії за спрощеною процедурою? Розповімо в цій статті. ніжче на цій сторінці



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Отримання румунського громадянства для українців є складним процесом, який вимагає уважного підходу та дотримання встановлених правил і вимог. Розглянемо основні кроки та необхідні умови для набуття громадянства Румунії українцями.

Перший крок - це ознайомлення з основними вимогами та правилами, які встановлені законодавством Румунії. Важливо враховувати, що кожна країна має свої правила і процедури для натуралізації та отримання громадянства, тому українським громадянам необхідно детально вивчити вимоги Румунії.

Однією з ключових умов отримання громадянства Румунії є наявність законної підстави для натуралізації. Це може бути зв'язок з румунськими родичами, служба в румунській армії, володіння нерухомістю в країні або інвестиції в румунську економіку. Українським громадянам потрібно мати відповідні документи, що підтверджують їхнє право на отримання громадянства.

Для початку процесу отримання румунського громадянства українцям слід звернутися до відповідних державних органів Румунії, таких як Міністерство внутрішніх справ. Після подання заяви та всіх необхідних документів українські громадяни повинні пройти розгляд своєї справи компетентними органами Румунії.

Однак процес може зайняти час, і може знадобитися додаткова інформація або документація. Якщо всі вимоги виконані і заява схвалена, українські громадяни отримають рішення про надання громадянства Румунії. Після цього їм буде запропоновано скласти присягу та отримати румунський паспорт.

Отже, процес отримання громадянства Румунії для українських громадян вимагає уважного підходу та дотримання всіх встановлених правил та вимог. Проте, з належною підготовкою та терпінням українські громадяни мають можливість успішно пройти цей процес та стати громадянами Румунії.



Іноді можна чути такі пояснення щодо отрімання громадянства Румунії українцями, українськими біженцями:

Українці можуть отримати громадянство Румунії за спрощеною процедурою, а саме за програмою репатріації - відновленням втраченого громадянства.

Якщо ваші близькі родичі , пращури проживали на території Румунії з 1918 до 1940 року, певний час перебували на історичних землях Румунської держави - Бессарабії та Північній Буковині, які входили до складу Румунії до 1940 року, і це можна підтвердити через збережені документи або архіви, то ви маєте право на румунське громадянство.

Також ви можете отримати румунський паспорт, якщо раніше вже були його власником, але з певних причин він був втрачений, наприклад, через відмову від громадянства. Етнічні румуни з України також можуть безперешкодно отримати громадянство.

Репатріація надає ряд переваг, оскільки вам не потрібно проживати на території Румунії п'ять років і більше, складати іспит на володіння румунською мовою або робити інші процедури. За таким сценарієм ви отримаєте громадянство дуже швидко і без зайвих клопотів.

Натуралізація - це процес, як українцю отримати румунське громадянство, якщо він не має коріння або спорідненості з громадянами цієї держави.

Цей спосіб тривалий і вимагає від кандидата постійно проживати в Румунії протягом п'яти років. Крім того, треба скласти іспит на знання румунської мови. Обов'язковою є наявність робочого місця або нерухомості, а також відсутність судимостей.

Одруження з громадянином Румунії також надає право на отримання громадянства. Діти, народжені в Румунії, автоматично набувають громадянство.

Документи для отримання громадянства Румунії

Зверніть увагу, що всі документи повинні бути перекладені румунською мовою і нотаріально засвідчені. Попередньо підготуйтеся до цього, звернувшись до бюро перекладів.

ТА надають такий необхідний перелік документив для початку процедури отримання громадянства:



Паспорт або інший документ, що підтверджує особу.

Документи, що засвідчують спорідненість або зв'язок з Румунією (наприклад, свідоцтва про народження, шлюб, смерть, громадянство, архівні документи, які підтверджують громадянство родичів до п'ятого коліна тощо).

Документи, що підтверджують право на спрощену процедуру (наприклад, свідоцтва про народження, шлюб, громадянство тощо).

Документи, які підтверджують фінансову спроможність (довідки про доходи, документи про власність тощо).

Документи, пов'язані з освітою, досвідом роботи, професійними кваліфікаціями тощо (за потреби).

Для подачі документів зверніться до румунського консульства в Україні та запишіться на прийом. З 2023 року це можливо зробити онлайн.





Але ми рекомендуємо дослухатися рекомендацій вище в першій половіні на цій сторінці.

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