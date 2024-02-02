З полону звільнили ще 100 оборонців

- 08.02.2024 16:49
З полону звільнили ще 100 оборонців

Сьогодні відбувся обмін військовополоненими, у результаті якого повернулося додому ще 100 захисників України. Цей обмін спрямований на визволення та повернення додому українських військовополонених. За дорученням Президента України Володимира Зеленського та за участю Офісу Президента, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій та інших відомств відбувся цей обмін.

В результаті, повернулося 49 нацгвардійців, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців Збройних Сил України, включаючи 11 тероборонців. Зокрема, серед визволених були 84 захисники Маріуполя, з яких 82 - оборонці Азовсталі, а решта здійснювали бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках. Відповідно до звичаю, визволені отримають продуктові набори, рюкзаки з одягом, взуттям, засобами гігієни та смартфонами, що були підготовлені для них Національним інформаційним бюро спільно з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій. Крім того, НІБ надає допомогу у відновленні документів та сім-карт, а також допомагатиме зібрати документи для отримання від держави одноразової грошової допомоги у розмірі 100 тисяч гривень.

Платинова Буковина, Чернівці

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