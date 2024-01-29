



Що не так та яка небезпека із монолітними будинками? - 02.02.2024 11:14

Дивлюся багатьох цікавить тема із монолітними будинками. Ще б, по суті 90% нових квартир, що продаються, це моноліт... Сам я не будівельник, але так вийшло, що у мене в колі хороших друзів кілька будівельників і проектувальників. Всі вони як один шоковані тим, що зараз будують і продають під виглядом квартир для житла... Ніхто з них не живе в таких квартирах, віддаючи перевагу навіть давнім хрущовкам з маленькою площею - новим сучасним великим квартирам. І ось чому.

Напевно варто сказати, що взагалі ідея цих монолітних будинків йде з Туреччини. Багато хто про це знає, але не всі знають, що там будують за такою технологією не житлові будинки, а готелі, з терміном окупності 5-10 років. Збудували, відбили бабло, знесли – збудували по-новому. Швидко, дешево, вигідно.

Нашим ця технологія сподобалася з тих же причин, що тільки впарюють як довговічне житло – ЩО В КОРНІ НЕ ВІРНО.

Тепер пройдемося з конкретних проблем. У перших при будівництві таких будинків практично всі наші будівельні організації (меншою мірою УССТ8) використовують найдешевші китайські будівельні матеріали (той же цемент, бетон) Заощаджують на всьому! Ось реально на всьому!

Технології не дотримуються досконало. Про ДСТУ все давно забули (забили). Багато хто зараз уже знає, що при литті блоків (взимку) використовується аміак. Які категорично шкідливі для організму. Це якщо казати про здоров'я. Якщо говорити про блоки – то як мені сказали будівельники та проектувальники – запас таких блоків порядку – 160 циклів заморожування/розморожування. Я технічно безграмотний у цьому питанні, вони якось своїм терміном це називали, я зараз вже не пам'ятаю. За рік у нас може бути до 10 циклів таких заморозків (грубо кажучи перехід через нуль градусів) - можна прикинути що такі будинки в принципі розраховані максимум років на 15-20 після чого піде різке руйнування монолітних перекриттів.

Відсутність грамотних фахівців і досвіду - змушує будівельників помилятися - настільки часом точка роси утворюється всередині кладки цегли - і відповідно при перепаді температур вода виштовхує цеглу назовні і відбувається обсипання. Так само з-за знову ж таки низької якості бетону - і відсутності навантаження на стіни будинку відбувається просідання цегли звідки виникають щілини у верхній частині поверху (прекрасний приклад - новий будинок авентино - я ох...л коли вони ці щілини просто піною монтажною зафігачили і все- ну а реально що там ще зробиш, подумаєш що народ там хати по 4-6 мультфільмів купують....)

Дуже часто через відсутність необхідності робити капітальні стіни - перегородки роблять з гіпсокартону, який насправді теж шкідливий для організму, гіпсовий пил використовується в цих плитах осідає в легенях і не виводиться.

Я зараз уже все не згадаю про що говорили ще, але там повірте список мінусів просто величезний...

Я б не став може писати цей пост... але ось сьогодні проходячи повз будинок К. Лібкнехта 6 - який багато хто вважає офігенським будинком не побачив наступне:

Можливе випадання цегли з кладки. Стіна (якщо не зміцнять) швидше за все випаде.

Що відбувається з монолітними блоками від часу - тут процес йде дуже швидко (будь то свіжий) часто технологія взагалі не дотримана - і плюс буває сильно накосячили.

Багато хто пише що незадоволені кладкою цегли в хрущовках - що цегла вивалюється і т.д. але ці будинки простояли деякі вже по 40 років - і в них взимку спека що вікна відчиняють... З монолітами страшно уявити, що буде років через 10...

Ну і навіть якщо ви все одно вирішили купити монолітне житло - ось головне, що я раджу - не купувати в будинках, які заливались взимку.

Ян Горловой

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