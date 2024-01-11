«єОселя»: Мінекономіки дало звіт по результатам програми

- 15.01.2024 16:38
«єОселя»: Мінекономіки дало звіт по результатам програми

Програма іпотечного кредитування житла “єОселя” існує вже протягом двох років та за цей час отримала велику популярність серед українців. Через повномасштабне вторгнення багато громадян України стикнулися з потребою будівництва або придбання житла. Вже за перший тиждень 2024 року майже 100 родин взяли кредит за програмою “єОселя”.

Хто може взяти кредит за програмою “єОселя”?

Для того, щоб взяти іпотечний кредит необхідно відповідати таким умовам:

  1. бути громадянином України 

  2. мати вік більше 18 років

  3. бути платоспроможним

  4. не володіти нерухомістю або її площа не має бути більшою за 25,5 м² на одного мешканця

  5. не належати до санкційних списків

До окремих категорій на оформлення кредиту належать: військовослужбовці, медики, педагоги, науковці та науково-педагогічні працівники.

Хто бере найбільше іпотечних кредитів?

Скористатися програмою можуть як представники окремих професій, так і українці, що наразі не мають власного житла або бажають покращити його стан. Тож навіть за короткий термін в один тиждень немало людей взяли кредит на квартиру.  В наш час оформити кредит дуже легко. Зробити це можна, наприклад, онлайн на сайті https://minfin.com.ua/ua/credits/online/zaym/

На початку 2024 року програмою “єОселя” скористалися мешканці:

  • Київської області

  • Київа

  • Сумської та Одеської областей

  • Хмельниччини, Вінницької області та Рівненщини

Яке житло можна взяти в іпотеку?

Українці можуть придбати житло, вартість якого не перевищує середню ціну на нерухомість за регіонами України. Це може бути квартира, що розташовується на території нашої держави за винятком тимчасово окупованих територій або в районі бойових дій. Житло має бути новим або зданим в експлуатацію не більше 10 років тому.

Які результати програми від початку її існування?

З 2022 року більше 6 тисяч родин отримали кредит на житло на суму майже 10 мільярдів гривень. Більше 1000 з них взяли кредит вже на умовах масової іпотеки, яка стала доступною в серпні 2023 року. Надається такий вид кредитування під 7%.

Які головні досягнення програми?

Одним із ключових досягнень програми «єОселя» стало те, що вона допомогла зменшити дефіцит доступного житла в Україні. Також програма “єОселя” позитивно вплинула на ринок праці. Майже всі українці, що скористалися програмою залишилися задоволеними її результатами. 

Отже, програма «єОселя» є важливим кроком у вирішенні проблеми доступного житла в Україні. Програма допомогла тисячам сімей побудувати або придбати власне житло. У майбутньому Мінекономіки планує продовжити реалізацію програми «єОселя.

Платинова Буковина, Чернівці

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