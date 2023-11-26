



У Херсоні знову пролунали вибухи - 26.11.2023 15:53

У місті Херсоні знову пролунали вибухи

У підконтрольному Києву місті Херсоні знову пролунали вибухи. Про це повідомляє український телеканал «Суспільне» у Telegram.

"У Херсоні знову чути вибухи", - йдеться в публікації.

У свою чергу, голова місцевої української військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram зазначив, що попадання зафіксовано у Корабельному та Дніпровському районах. Внаслідок атак були пошкоджені будинки та транспорт. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Раніше через БПА серія вибухів пролунала у Києві. До цього в нашій столиці через виявлення дронів у повітряному просторі було оголошено повітряну тривогу. Пізніше наші ЗМІ повідомили, що у Києві почалися перебої з електрикою.

Платинова Буковина, Чернівці

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