



У Києві електропостачання може бути відключено у 2,2% населення через невчасну сплату. - 14.01.2024 12:59

У Києві електропостачання може бути відключено у 2,2% населення через невчасну сплату. Кількість боржників сягає 28 тисяч осіб, загальна сума їхніх заборгованостей становить 206 мільйонів гривень.

Така ситуація є наслідком фінансових труднощів та неповноцінної платіжної дисципліни окремих мешканців столиці. Невчасна оплата за послуги з електропостачання призводить до негативних наслідків для якості життя та комфорту громадян.

Державні органи та енергетичні компанії вживають заходів для вирішення цієї проблеми та сприяють укладанню розстрочених платіжок, а також інших форм врегулювання боргів. Однак необхідно також підкреслити важливість своєчасної сплати за послуги, щоб уникнути негативних наслідків для себе та оточуючих. Спільні зусилля мешканців та органів влади можуть допомогти створити стабільну та ефективну систему електропостачання в місті.

Платинова Буковина, Чернівці

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