



Каньє Вест намагається зареєструвати торговий знак Yews. - 20.09.2023 15:51

Каньє Вест намагається зареєструвати торговий знак Yews. Про це розповів американський адвокат Джош Гербен.

За словами юриста, репер подав 26 заявок на використання цього товарного знаку у різних сферах. Так, під брендом Yews Вест зможе надавати різні послуги в галузі освіти, ігор, телебачення, одягу та навіть атракціонів.

Yews співзвучно з англійським словом Jews, яке перекладається як “євреї”. Чи пов'язано це з антисемітським скандалом, у якому опинився Веста, достеменно невідомо.

Нагадаємо, 2022 року репера засудили за низку антисемітських висловлювань. Через це компанія Adidas розірвала контракт із Каньє Вестом. За це його повторно заблокували в соцмережі X (колишній Twitter). Там він опублікував зображення зірки Давида, де воно було злите зі свастикою.

Платинова Буковина

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