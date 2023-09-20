Каньє Вест намагається зареєструвати торговий знак Yews.- 20.09.2023 15:51
Каньє Вест намагається зареєструвати торговий знак Yews. Про це розповів американський адвокат Джош Гербен.
За словами юриста, репер подав 26 заявок на використання цього товарного знаку у різних сферах. Так, під брендом Yews Вест зможе надавати різні послуги в галузі освіти, ігор, телебачення, одягу та навіть атракціонів.
Yews співзвучно з англійським словом Jews, яке перекладається як “євреї”. Чи пов'язано це з антисемітським скандалом, у якому опинився Веста, достеменно невідомо.
Нагадаємо, 2022 року репера засудили за низку антисемітських висловлювань. Через це компанія Adidas розірвала контракт із Каньє Вестом. За це його повторно заблокували в соцмережі X (колишній Twitter). Там він опублікував зображення зірки Давида, де воно було злите зі свастикою.
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