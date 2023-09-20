Каньє Вест намагається зареєструвати торговий знак Yews.

- 20.09.2023 15:51
Каньє Вест намагається зареєструвати торговий знак Yews.

Каньє Вест намагається зареєструвати торговий знак Yews. Про це розповів американський адвокат Джош Гербен.

За словами юриста, репер подав 26 заявок на використання цього товарного знаку у різних сферах. Так, під брендом Yews Вест зможе надавати різні послуги в галузі освіти, ігор, телебачення, одягу та навіть атракціонів.

Yews співзвучно з англійським словом Jews, яке перекладається як “євреї”. Чи пов'язано це з антисемітським скандалом, у якому опинився Веста, достеменно невідомо.

Нагадаємо, 2022 року репера засудили за низку антисемітських висловлювань. Через це компанія Adidas розірвала контракт із Каньє Вестом. За це його повторно заблокували в соцмережі X (колишній Twitter). Там він опублікував зображення зірки Давида, де воно було злите зі свастикою.

Платинова Буковина

Ключові слова: Каньє Вест

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