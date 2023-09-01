Міноборони планує запровадити електронний військовий квиток і єдиний реєстр призовників

- 07.09.2023 15:40
Міноборони планує запровадити електронний військовий квиток і єдиний реєстр призовників

Міноборони планує запровадити електронний військовий квиток і єдиний реєстр призовників

«ВЛК. Ця абревіатура в сьогоднішньому розумінні має залишитися в минулому. Завдання: цифровізувати всі процеси, запустити єдиний реєстр призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики. Усе, що можна оцифрувати, маємо оцифрувати. Уся інформація про воїна має бути в digital: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК і шпиталів, електронний журнал, звіт для військових», — сказав міністр оборони України Рустем Умєров.

Новий голова Міністерства оборони України Рустем Умеров повідомив про плани введення в експлуатацію електронного військового квитка та цифровізації роботи військово-лікарських комісій (ВЛК).

До цього перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк заявив, що розробляється державний електронний реєстр військовозобов'язаних для відстеження їхнього руху та зниження ризиків корупції під час мобілізації.

Варто нагадати, що виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років з України на період дії воєнного стану заборонено.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: ВЛК. ТЦК новини

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