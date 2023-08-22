Буковинські правоохоронці викрили чоловіків, які намагалися перетнути кордон за допомогою підроблених документів

- 28.08.2023 13:47
Буковинські правоохоронці викрили чоловіків, які намагалися перетнути кордон за допомогою підроблених документів

Протягом минулої доби, поліцейські відділу поліції №4 (м. Герца) затримали трьох осіб віком від 21 до 57 років, які за допомогою підроблених документів намагалися перетнути територію України. За цими фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження.

Зокрема, учора 27 серпня, на контрольно-пропускному пункті «Порубне» у с. Тереблече 27-річний житель Полтави надав прикордонникам військовий квиток і довідку про непридатність до військової служби. У документах були явні ознаки підробки, тому правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу для фіксації протиправних дій чоловіка.

Ще один аналогічний випадок прикордонники викрили того ж дня. 57-річний полтавчанин надав їм такі ж документи для перевірки. Фальшиві довідки викликали підозри у правоохоронців, тому протиправні дії порушника задокументувала слідчо-оперативна група поліції.

А 21-річний хмельничанин за допомогою підробленого тимчасового посвідчення військового та довідку ВЛК про непридатність до військової служби також намагався перетнути державний кордон України з Республікою Румунія. Проте його протиправні дії зафіксували поліцейські.

Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури правоохоронці затримали порушників у порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального кодексу.

Наразі вирішується питання повідомлення затриманим про підозри, відтак – обрання їм запобіжних заходів.

Документи з ознаками підробки поліцейські вилучили та направили для проведення відповідної експертизи.

Наразі триває досудове розслідування.

Поліцейські ГУНП у Чернівецькій області виявляють чоловіків призивного віку, які у період воєнного стану за допомогою фальшивих довідок намагаються виїхати з країни. Відповідно до чинного законодавства, за вчинення таких протиправних дій передбачене покарання до п’яти років позбавлення волі.

Також правоохоронці нагадують: згідно із постановою Кабінету Міністрів України «Про Правила перетинання державного кордону громадянами України», на період дії воєнного стану обмежується виїзд за межі країни чоловікам від 18 до 60 років.

Ключові слова: перетин кордону підробка документів, яка відповідальність за підробку документів

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