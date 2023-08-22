Побудова особистого бренду з професійним ментором

- 24.08.2023 14:31
Побудова особистого бренду з професійним ментором

- Чи побудова особистого бренду пов'язана із реальним життям? – ми запитали у ментора Вікторії

- Так, напряму, - відповіла пані Вікторія без зволікань.

Адже у формуванні особистого бренду важливі як зовнішній образ, хороший продукт, розуміння своєї цільової аудиторії, присутність у соціальних мережах, цікавий і якісний контент, та інше.

  • розуміння цілей (навіщо ти будуєш особистий бренд?),
  • наявність стратегії (як ти це робитимеш?),
  • довіра аудиторії (за допомогою чого ти його завойовуватимеш?).
  • Але давайте по порядку:

    Для запису напишіть зараз в телеграм

Гарна ідея - використовувати Тайм-менеджмент - це, перш за все, про цілі: правильна постановка цілей, опрацювання деталей, робота з планами та ризиками. Адже без розуміння підсумкової мети неможливо якісно та системно займатися просуванням особистого бренду.

У роботі з клієнтами дуже потрібна відповідь на запитання «Чого я хочу досягти в результаті?» - Це ключове, це ціль. І відповідьна це питання дуже тісно пов'язана із основними цілями людини у всіх сферах життя. Тому висновок: потрібно мати список основних життєвих цілей у різних ключових сферах. Інакше без цього фундаменту складно буде зрозуміти, навіщо особистий бренд просувати.

2. Під час навчаня на курсі метора Вікторії такоє йдеться  про пошук відповіді на питання: «Як можу цього досягти?». І тут вже йтиметься про стратегію:

  • які кроки мають бути здійснені?
  • у якій послідовності?
  • коли?

Це - завдання роботи з кожним клієнтом.

Метор Вікторія розробляє індивідуальний план. Планування - це комплексна система дій та кроків, також це якісний контент-план та чіткі дедлайни. Інакше особистий бренд залишиться лише гарною ідеєю. Експерт в особистому брендингу ментор Вікторія допомогає сформувати масштабний план усієї необхідної роботи з просування персонального бренду та прописати:

  • які та як знімати рілс, писати пости, який актив проводити в сторіс
  • коли і де виступити,
  • куди і що писати,
  • в які ЗМІ, соцмережах, ТГ каналах розміщуватися,
  • про що записувати відео та коли


Для цього необхідно створити єдиний контент-план для публікацій у соціальних мережах та блозі, намагатися дотримуватись плану ментора та певного балансу між напрямками та посиланнями публікацій (бізнес, особисте, розвиток, подорожі, суспільство тощо).

І тут крім середньострокового плану на рік, короткострокової стратегії на місяць, потрібні і щоденні списки завдань, які включатимуть обов'язкові завдання із загального контент-плану.

Важливий аспект, аспект, який гарантує успіх у просуванні особистого бренду – це репутація. Репутація завжди тісно пов'язана із довірою. А довіра – це коли твоє слово не розходиться із ділом. Довіра – це завжди надання того, що ти обіцяв та ще й вчасно. Довіра – це коли не забув і не забив.

Звісно потрібна дисципліна та  високогий рівень організованості. І тут без тайм-менеджменту ніяк.

Ментор Вікторія допоможе у важливих питанннях:

Вміння планувати, аналізувати, діяти та жити, гармонійно розподіляючи свій час на різні сфери життя; навичка роботи з форс-мажорами; розуміння принципів, які важливо враховувати, працюючи в режимі багатозадачності – все це сприяє високій організації, виконанню обіцянок у строк та формуванню іміджу, просоченого надійністю та довірою.

Мышление
Ви побудуєте план масштабування через роботу зі стратегією, мисленням і станом.

Просування
Запакуєте для просування блогу. Создайте продуктовую лінію.

Ресурс
Навчитеся продавати свій продукт за ціною, станом, енергією.

Продукт і блог
Отримаєте знання по просуванню безкоштовними і платними методами в соціальних сетях і месенджерах.

Стратегія
Побудуєте стратегію, в якому напрямку розвиватися в соціальних сетях. Які ресурси і команда вам знадобляться?

Цільової клієнт
Створите аналіз цільової аудиторії та її потреб.

 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: ментор з побудови особистого бренду, ментор Вікторія, як побудувати особистий бренд

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

На кордоні України та Білорусії підірвано міст За попередніми даними, блискавка, що вдарила поруч,
- 29.08.2023 15:13
Понад 30 українських медзакладів вже обладнані сонячними станціями З початку повномасштабної війни 32 українські медзаклади були обладнані
- 28.08.2023 16:50
Трамп зібрав 7 млн доларів після фото у в'язниці Колишній президент США Дональд Трамп з моменту здачі владі в
- 28.08.2023 15:35
Буковинські правоохоронці викрили чоловіків, які намагалися перетнути кордон за допомогою підроблених документів Протягом минулої доби, поліцейські відділу поліції
- 28.08.2023 13:47
ФИФА временно отстранила главу RFEF Луиса Рубиалеса за поцелуй футболистки Ему также запретили контактировать с капитаном женской сборной Испани
- 27.08.2023 15:18
Слідчий комітет РФ підтвердив загибель Євгена Пригожина
- 25.08.2023 15:15
Перерахувала декількома платежами через термінали пів мильона гривень шахраям
- 24.08.2023 14:51
Навіщо та як писати про себе в інтернеті? Що це означає для просування через соціальні мережі?
- 23.08.2023 15:03
У Дністровському районі повідомили про підозру буковинцю у використанні підроблених документів Поліцейські відділу поліції № 2 (м. Хотин) у селі Ворничани
- 23.08.2023 11:53
ДБР викрило правоохоронця з Хмельниччини, який обіцяв військовозобов'язаному за 2,5 тис. доларів «вирішити питання» з мобілізацією (ВІДЕО) Вартість «послуги» складала 2,5 тис. доларів США.
- 22.08.2023 14:58

Всі новини