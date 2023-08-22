



Побудова особистого бренду з професійним ментором - 24.08.2023 14:31

- Чи побудова особистого бренду пов'язана із реальним життям? – ми запитали у ментора Вікторії

- Так, напряму, - відповіла пані Вікторія без зволікань.

Адже у формуванні особистого бренду важливі як зовнішній образ, хороший продукт, розуміння своєї цільової аудиторії, присутність у соціальних мережах, цікавий і якісний контент, та інше.

розуміння цілей (навіщо ти будуєш особистий бренд?),

наявність стратегії (як ти це робитимеш?),

довіра аудиторії (за допомогою чого ти його завойовуватимеш?).

давайте по порядку:



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Але

Гарна ідея - використовувати Тайм-менеджмент - це, перш за все, про цілі: правильна постановка цілей, опрацювання деталей, робота з планами та ризиками. Адже без розуміння підсумкової мети неможливо якісно та системно займатися просуванням особистого бренду.

У роботі з клієнтами дуже потрібна відповідь на запитання «Чого я хочу досягти в результаті?» - Це ключове, це ціль. І відповідьна це питання дуже тісно пов'язана із основними цілями людини у всіх сферах життя. Тому висновок: потрібно мати список основних життєвих цілей у різних ключових сферах. Інакше без цього фундаменту складно буде зрозуміти, навіщо особистий бренд просувати.

2. Під час навчаня на курсі метора Вікторії такоє йдеться про пошук відповіді на питання: «Як можу цього досягти?». І тут вже йтиметься про стратегію:

які кроки мають бути здійснені?

у якій послідовності?

коли?

Це - завдання роботи з кожним клієнтом.

Метор Вікторія розробляє індивідуальний план. Планування - це комплексна система дій та кроків, також це якісний контент-план та чіткі дедлайни. Інакше особистий бренд залишиться лише гарною ідеєю. Експерт в особистому брендингу ментор Вікторія допомогає сформувати масштабний план усієї необхідної роботи з просування персонального бренду та прописати:

які та як знімати рілс, писати пости, який актив проводити в сторіс

коли і де виступити,

куди і що писати,

в які ЗМІ, соцмережах, ТГ каналах розміщуватися,

про що записувати відео та коли



Для цього необхідно створити єдиний контент-план для публікацій у соціальних мережах та блозі, намагатися дотримуватись плану ментора та певного балансу між напрямками та посиланнями публікацій (бізнес, особисте, розвиток, подорожі, суспільство тощо).

І тут крім середньострокового плану на рік, короткострокової стратегії на місяць, потрібні і щоденні списки завдань, які включатимуть обов'язкові завдання із загального контент-плану.

Важливий аспект, аспект, який гарантує успіх у просуванні особистого бренду – це репутація. Репутація завжди тісно пов'язана із довірою. А довіра – це коли твоє слово не розходиться із ділом. Довіра – це завжди надання того, що ти обіцяв та ще й вчасно. Довіра – це коли не забув і не забив.

Звісно потрібна дисципліна та високогий рівень організованості. І тут без тайм-менеджменту ніяк.



Ментор Вікторія допоможе у важливих питанннях:



Вміння планувати, аналізувати, діяти та жити, гармонійно розподіляючи свій час на різні сфери життя; навичка роботи з форс-мажорами; розуміння принципів, які важливо враховувати, працюючи в режимі багатозадачності – все це сприяє високій організації, виконанню обіцянок у строк та формуванню іміджу, просоченого надійністю та довірою.

Мышление

Ви побудуєте план масштабування через роботу зі стратегією, мисленням і станом.

Просування

Запакуєте для просування блогу. Создайте продуктовую лінію.

Ресурс

Навчитеся продавати свій продукт за ціною, станом, енергією.

Продукт і блог

Отримаєте знання по просуванню безкоштовними і платними методами в соціальних сетях і месенджерах.

Стратегія

Побудуєте стратегію, в якому напрямку розвиватися в соціальних сетях. Які ресурси і команда вам знадобляться?

Цільової клієнт

Створите аналіз цільової аудиторії та її потреб.

Платинова Буковина, Чернівці

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