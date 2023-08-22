Побудова особистого бренду з професійним ментором- 24.08.2023 14:31
- Чи побудова особистого бренду пов'язана із реальним життям? – ми запитали у ментора Вікторії
- Так, напряму, - відповіла пані Вікторія без зволікань.
Адже у формуванні особистого бренду важливі як зовнішній образ, хороший продукт, розуміння своєї цільової аудиторії, присутність у соціальних мережах, цікавий і якісний контент, та інше.
- розуміння цілей (навіщо ти будуєш особистий бренд?),
- наявність стратегії (як ти це робитимеш?),
- довіра аудиторії (за допомогою чого ти його завойовуватимеш?).
- Але давайте по порядку:
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Гарна ідея - використовувати Тайм-менеджмент - це, перш за все, про цілі: правильна постановка цілей, опрацювання деталей, робота з планами та ризиками. Адже без розуміння підсумкової мети неможливо якісно та системно займатися просуванням особистого бренду.
У роботі з клієнтами дуже потрібна відповідь на запитання «Чого я хочу досягти в результаті?» - Це ключове, це ціль. І відповідьна це питання дуже тісно пов'язана із основними цілями людини у всіх сферах життя. Тому висновок: потрібно мати список основних життєвих цілей у різних ключових сферах. Інакше без цього фундаменту складно буде зрозуміти, навіщо особистий бренд просувати.
2. Під час навчаня на курсі метора Вікторії такоє йдеться про пошук відповіді на питання: «Як можу цього досягти?». І тут вже йтиметься про стратегію:
- які кроки мають бути здійснені?
- у якій послідовності?
- коли?
Це - завдання роботи з кожним клієнтом.
Метор Вікторія розробляє індивідуальний план. Планування - це комплексна система дій та кроків, також це якісний контент-план та чіткі дедлайни. Інакше особистий бренд залишиться лише гарною ідеєю. Експерт в особистому брендингу ментор Вікторія допомогає сформувати масштабний план усієї необхідної роботи з просування персонального бренду та прописати:
- які та як знімати рілс, писати пости, який актив проводити в сторіс
- коли і де виступити,
- куди і що писати,
- в які ЗМІ, соцмережах, ТГ каналах розміщуватися,
- про що записувати відео та коли
Для цього необхідно створити єдиний контент-план для публікацій у соціальних мережах та блозі, намагатися дотримуватись плану ментора та певного балансу між напрямками та посиланнями публікацій (бізнес, особисте, розвиток, подорожі, суспільство тощо).
І тут крім середньострокового плану на рік, короткострокової стратегії на місяць, потрібні і щоденні списки завдань, які включатимуть обов'язкові завдання із загального контент-плану.
Важливий аспект, аспект, який гарантує успіх у просуванні особистого бренду – це репутація. Репутація завжди тісно пов'язана із довірою. А довіра – це коли твоє слово не розходиться із ділом. Довіра – це завжди надання того, що ти обіцяв та ще й вчасно. Довіра – це коли не забув і не забив.
Звісно потрібна дисципліна та високогий рівень організованості. І тут без тайм-менеджменту ніяк.
Ментор Вікторія допоможе у важливих питанннях:
Вміння планувати, аналізувати, діяти та жити, гармонійно розподіляючи свій час на різні сфери життя; навичка роботи з форс-мажорами; розуміння принципів, які важливо враховувати, працюючи в режимі багатозадачності – все це сприяє високій організації, виконанню обіцянок у строк та формуванню іміджу, просоченого надійністю та довірою.
Мышление
Ви побудуєте план масштабування через роботу зі стратегією, мисленням і станом.
Просування
Запакуєте для просування блогу. Создайте продуктовую лінію.
Ресурс
Навчитеся продавати свій продукт за ціною, станом, енергією.
Продукт і блог
Отримаєте знання по просуванню безкоштовними і платними методами в соціальних сетях і месенджерах.
Стратегія
Побудуєте стратегію, в якому напрямку розвиватися в соціальних сетях. Які ресурси і команда вам знадобляться?
Цільової клієнт
Створите аналіз цільової аудиторії та її потреб.
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