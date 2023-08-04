Криза у Китаї може розірвати країну!- 04.08.2023 18:23
Обдурені пайовики та інвестори, що розорилися, здатні на "новий Тяньаньмень".
Будівельний бум довгі роки піднімав економіку Китаю. Обсяг боргів населення Китаю наблизився до кризової позначки МВФ, яка вказує на ризик виникнення фінансової кризи, пише Гонконг South China Morning Post/
Згідно з даними Національного інституту з фінансів та розвитку КНР, на кінець 2022 року загальний обсяг заборгованості китайських домогосподарств досяг рівня 61,9% національного ВВП.
При цьому до кінця II кварталу 2023 року цей показник зріс до 63,5%, наблизившись до позначки МВФ у 65%, що свідчить про виникнення фінансових ризиків.
Основна частина заборгованості домогосподарств у Китаї припадає на іпотечне кредитування: цей показник до кінця червня досяг близько 5,38 трлн дол. діяльності.
З лютого 2022 року Китай став найбільшим торговим партнером Росії, від стану речей у Китаї залежить як російська політика, так і російська економіка.
Авторитетний російський китаєзнавець Микола Вавілов коментує ситуацію у своєму блозі в Telegram:
"Китайський девелоперський бенкет під час чуми живе на резерви центрального банку - які межі ефективності емісійного накачування, ми не знаємо. У якийсь момент глибока кроляча нора досягне дна і емісія обернеться інфляційним сплеском.
Куди подіти інфляцію – на міжнародний валютний ринок, на війну на Тайвані або просто запускати у космос – питання найближчого часу, бо якщо вона стане споживчою – то станеться новий Тяньаньмень. Як би лубочні «експерти з Китаю» не розповідали про стабільність Китаю.
Країна продовжує балансувати між ризиком інфляції та ризиком іпотечної кризи - перші великі демонстрації пайовиків вже були, наприклад, у травні 2023 року в Янчжоу.
Не знайомому з Китаєм спостерігачеві може здатися, що Китай будь-якої миті може задавити протест, але Китай - це не Гонконг - це величезна країна, і протест можна буде або спрямувати назовні - на Тайвань, або він розірве країну зсередини. Питання лише в одному – коли інфляція почне прориватися у споживчий сектор та ціни, але вже не на квартири, а просто на їжу, почнуть злітати у космос”.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 07.08.2023 14:58
- 06.08.2023 16:18
- 04.08.2023 14:06
- 04.08.2023 13:29
- 04.08.2023 13:03
- 03.08.2023 17:42
- 03.08.2023 11:00
- 02.08.2023 16:51
- 01.08.2023 14:08
- 28.07.2023 12:22