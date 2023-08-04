



Криза у Китаї може розірвати країну! - 04.08.2023 18:23

Обдурені пайовики та інвестори, що розорилися, здатні на "новий Тяньаньмень".

﻿Будівельний бум довгі роки піднімав економіку Китаю. Обсяг боргів населення Китаю наблизився до кризової позначки МВФ, яка вказує на ризик виникнення фінансової кризи, пише Гонконг South China Morning Post/

Згідно з даними Національного інституту з фінансів та розвитку КНР, на кінець 2022 року загальний обсяг заборгованості китайських домогосподарств досяг рівня 61,9% національного ВВП.

При цьому до кінця II кварталу 2023 року цей показник зріс до 63,5%, наблизившись до позначки МВФ у 65%, що свідчить про виникнення фінансових ризиків.

Основна частина заборгованості домогосподарств у Китаї припадає на іпотечне кредитування: цей показник до кінця червня досяг близько 5,38 трлн дол. діяльності.

З лютого 2022 року Китай став найбільшим торговим партнером Росії, від стану речей у Китаї залежить як російська політика, так і російська економіка.

Авторитетний російський китаєзнавець Микола Вавілов коментує ситуацію у своєму блозі в Telegram:

"Китайський девелоперський бенкет під час чуми живе на резерви центрального банку - які межі ефективності емісійного накачування, ми не знаємо. У якийсь момент глибока кроляча нора досягне дна і емісія обернеться інфляційним сплеском.

Куди подіти інфляцію – на міжнародний валютний ринок, на війну на Тайвані або просто запускати у космос – питання найближчого часу, бо якщо вона стане споживчою – то станеться новий Тяньаньмень. Як би лубочні «експерти з Китаю» не розповідали про стабільність Китаю.

Країна продовжує балансувати між ризиком інфляції та ризиком іпотечної кризи - перші великі демонстрації пайовиків вже були, наприклад, у травні 2023 року в Янчжоу.

Не знайомому з Китаєм спостерігачеві може здатися, що Китай будь-якої миті може задавити протест, але Китай - це не Гонконг - це величезна країна, і протест можна буде або спрямувати назовні - на Тайвань, або він розірве країну зсередини. Питання лише в одному – коли інфляція почне прориватися у споживчий сектор та ціни, але вже не на квартири, а просто на їжу, почнуть злітати у космос”.

Платинова Буковина, Чернівці

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