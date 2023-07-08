Яких салонних процедур для волосся слід уникати: рекомендує трихолог.

- 21.07.2023 15:57
Яких салонних процедур для волосся слід уникати: рекомендує трихолог.

Нас переконують, що салонні процедури здатні замінити з десяток тюбиків доглядових засобів, а ефекту вистачає на місяць. І це дуже зручно, але чи варто довіряти своє волосся всім салонним послугам?

Догляд за волоссям забирає багато часу. Всі ці маски, сироватки та вітаміни коштують недешево, чи не простіше витратити цю суму на салонну процедуру, якої вистачить на цілий місяць, а то й довше? Фотографії результатів виглядають просто чарівно: тьмяне і сухе волосся - до, і гладке, ідеально пряме і шовковисте - після. Результат, що називається миттєвий, просто казка! І все-таки є одне «але» — це казка про Попелюшку, в якій карета перетворюється на гарбуз, а ваше волосся — на клоччя.

Трихолог і косметолог розповіла, які салонні процедури буквально вбивають наше волосся - їх ефект виявляється недовгостроковим, а вигляд і стан волосся стає навіть гіршим, ніж до походу в салон.

Процедури, які пошкоджують ваше волосся:

ботокс для волосся;
ламінування;
кератинування.

Чому ж доглядові процедури, які зобов'язані рятувати наше волосся, насправді їх гублять? Трихолог пояснює це так: під час усіх перерахованих процедур першим етапом завжди наносять хімічний склад, який розпушує і без того пошкоджений поверхневий шар волосся. Це потрібно для того, щоб основний склад глибше проникнув і зафіксувався.

Тому через кілька днів, коли ви вже помили волосся не один раз, ефект ніби зникає, і волосся виглядає не настільки добре, як виглядало відразу після салонної процедури. Іноді вони можуть виглядати навіть гірше, ніж до процедури – стають сухими та ламкими.

Всі ці процедури працюють за одним і тим же принципом - формують особливу плівку по всій довжині волосся. Через це вони, як правило, перестають отримувати зволоження зовні, більше пересихають, травмуються, починають електризуватися - стан волосся погіршується, і вони втрачають вигляд.

Це зовсім не означає, що потрібно повністю відмовитись від салонних процедур. Головне — вибирати ті послуги, які справляють ефект не миттєво, а поступово. Як правило, процедури догляду в салоні роблять курсами.

Існують лікувальні процедури із застосуванням професійних сироваток, мусів та масок. У деяких майстри дійсно відновлюють волосся за допомогою нагрівання – у цьому випадку варто звернути увагу на рівень температури: безпечна межа для волосся – до 140°С.

Ефект від таких процедур триває майже місяць (приблизно три тижні).

Сподіваємося, ці поради допоможуть вам не припуститися помилки і вибрати ту салонну процедуру, яка дійсно лікує, а не калічить ваше волосся.

Платинова Буковина, Чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Чи можуть вручити повістки через іншу людину? Юристи обєднання ЛексЮкрейн пояснили
- 22.07.2023 15:53
В Монобанке произошел масштабный сбой 20 июля украинские пользователи обнаружили массовые проблемы с м
- 20.07.2023 15:26
Мікрогранти для українців: чому рішення можуть прийматися довше? Власний бізнес ближче, ніж здається!
- 19.07.2023 18:28
Які квіти подарувати влітку для коханої? Літо – це час яскравих фарб, тепла та радості. І немає
- 19.07.2023 18:09
Буковинські поліцейські викрили шахрая, який продавав неіснуючий товар Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька окружна прокуратура.
- 18.07.2023 12:58
На Буковині за минулу добу поліцейські задокументували дві дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими 17 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць Чернівців сталася аварія з потерпілим.
- 17.07.2023 20:13
Шістьох туристів з Європи було заарештовано за зґвалтування 18-річної дівчини на популярному курорті За даними джерела, німецьких туристів було затримано
- 14.07.2023 14:18
Статистика Дерслужби зайнятості за І півріччі 2023 року Протягом січня-червня 2023 року послугами Державної служби зайнятості скористалися понад
- 11.07.2023 10:00
Курс Перепрошивка мислення 3.0 Правильні установки в психіці з ментором, які дозволять вам домогтися стійких змін у житті
- 09.07.2023 11:16
Командири "Азова" повернулися в Україну з Туреччини Володимир Зеленський повідомив, що екс-командири «Азова» Прокопенко та Паламар повернулися в Україну
- 08.07.2023 18:30

Всі новини