



Яких салонних процедур для волосся слід уникати: рекомендує трихолог. - 21.07.2023 15:57

Нас переконують, що салонні процедури здатні замінити з десяток тюбиків доглядових засобів, а ефекту вистачає на місяць. І це дуже зручно, але чи варто довіряти своє волосся всім салонним послугам?

Догляд за волоссям забирає багато часу. Всі ці маски, сироватки та вітаміни коштують недешево, чи не простіше витратити цю суму на салонну процедуру, якої вистачить на цілий місяць, а то й довше? Фотографії результатів виглядають просто чарівно: тьмяне і сухе волосся - до, і гладке, ідеально пряме і шовковисте - після. Результат, що називається миттєвий, просто казка! І все-таки є одне «але» — це казка про Попелюшку, в якій карета перетворюється на гарбуз, а ваше волосся — на клоччя.

Трихолог і косметолог розповіла, які салонні процедури буквально вбивають наше волосся - їх ефект виявляється недовгостроковим, а вигляд і стан волосся стає навіть гіршим, ніж до походу в салон.

Процедури, які пошкоджують ваше волосся:

ботокс для волосся;

ламінування;

кератинування.

Чому ж доглядові процедури, які зобов'язані рятувати наше волосся, насправді їх гублять? Трихолог пояснює це так: під час усіх перерахованих процедур першим етапом завжди наносять хімічний склад, який розпушує і без того пошкоджений поверхневий шар волосся. Це потрібно для того, щоб основний склад глибше проникнув і зафіксувався.

Тому через кілька днів, коли ви вже помили волосся не один раз, ефект ніби зникає, і волосся виглядає не настільки добре, як виглядало відразу після салонної процедури. Іноді вони можуть виглядати навіть гірше, ніж до процедури – стають сухими та ламкими.

Всі ці процедури працюють за одним і тим же принципом - формують особливу плівку по всій довжині волосся. Через це вони, як правило, перестають отримувати зволоження зовні, більше пересихають, травмуються, починають електризуватися - стан волосся погіршується, і вони втрачають вигляд.

Це зовсім не означає, що потрібно повністю відмовитись від салонних процедур. Головне — вибирати ті послуги, які справляють ефект не миттєво, а поступово. Як правило, процедури догляду в салоні роблять курсами.

Існують лікувальні процедури із застосуванням професійних сироваток, мусів та масок. У деяких майстри дійсно відновлюють волосся за допомогою нагрівання – у цьому випадку варто звернути увагу на рівень температури: безпечна межа для волосся – до 140°С.

Ефект від таких процедур триває майже місяць (приблизно три тижні).

Сподіваємося, ці поради допоможуть вам не припуститися помилки і вибрати ту салонну процедуру, яка дійсно лікує, а не калічить ваше волосся.

Платинова Буковина, Чернівці

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