



Ви притягуєте у своє життя те, про що думаєте - 22.06.2023 16:06

Кожна думка, незалежно від того, позитивна вона чи негативна, має енергію. Життя реалізує те, що має велику енергію, а не те, що ми хочемо чи не хочемо. Ви неодноразово помічали, що здійснювалося багато з того, що ви не хотіли, боялися, не любили. Чому так відбувається?

﻿Ви притягуєте у своє життя те, про що думаєте

Відповідь полягає в тому, що ви настільки сильно не хочете, щоби це сталося, що постійно думаєте, як цього уникнути. Через такий підхід ви зосереджуєте всю свою увагу саме на тому, чого ви не хочете. Ви вкладаєте енергію в те, чого не хочете, і тому вона притягується до вас. Правило використання Закону тяжіння просте:

Думайте, що ви хочете отримати. Ігноруйте те, чого не хочете

Виходить таке замкнене коло: об'єкт викликає відповідну думку, думка активує емоції, емоції створюють реальність, ми спостерігаємо реальність, і створюємо неусвідомлено новий такого ж характеру об'єкт (негативні емоції створюють негативний об'єкт, позитивні — позитивний) або продовжуємо роботу з попереднім об'єктом. Це продовжується доти, доки ви свідомо не зміните об'єкт. Поки ви це не зробите, ви рухатиметеся замкненим колом. Якщо це коло позитивне, то немає проблем, продовжуйте це робити, все добре. Ви притягуєте себе позитивні речі, людей, події. Коли ж коло негативне, ви повинні усвідомлено його перервати.

Тоді постає ще одне питання. Чому з позитивними речами все виходить якось складніше, ніж із негативними процесами?

По-перше, це особливості нашої психофізіології.

По-друге, нас так виховували. Ми звикли рахувати і приймати все добре, як належне, і, як наслідок, не вкладати енергію у добрі події. Ми просто їх приймаємо, радіємо і все. Без енергії закон тяжіння не працює. А щодо всього поганого ми дуже часто займаємо активну позицію: обурюємося, думаємо, аналізуємо, одним словом живимо та вкладаємо енергію, яка запускає закон тяжіння. І тому чим далі все гіршає. Ми поповнюємо ряди людей, які негативно мислять. Ваше оточення, засоби інформації часто несуть у собі яскраво виражений негатив і викликають неприємні почуття. Не вірите? А як криза? Ви чули хоча б один вислів, що криза це добре!? Що це можливість розвиватись, що це ключ до нових вершин? Чули? А кримінал, а валютні стрибки? Звичайній людині дуже важко ігнорувати весь цей потік негативу. Намагайтеся тримати голову чистою, намагайтеся уникати негативу. Концентруйте свою увагу на бажаних подіях та результатах. Шукайте у кожній скрутній ситуації можливість для тренування та зростання. Можливо, ваші колеги перестануть вас розуміти: Як тобі це все одно? Там же йде війна! Як це, ти не дивишся новин? А дуже просто – ви там нічого змінити не можете, навіщо їх дивитися. Ви можете дуже багато змінити у своєму житті, в житті людей, які поряд з вами. Ось куди треба скеровувати свої творчі сили.

На закінчення кілька простих правил з цієї теми, які дозволять активізувати у вашому житті позитивні межі Закону тяжіння.

1. Навчіться дякувати життю за все добре, що з вами відбувається

Саме навчитеся. Це така ж навичка як чистка зубів. Прямо зараз відверніться від читання і запишіть мінімум 100 пунктів, за що ви вже вдячні Життя. Не пропускайте цю вправу. Воно має сильний, трансформаційний характер. Хоча, по суті, воно дуже просте. Але, як кажуть, все геніальне, просто!

Я вдячний _____________

Я вдячний _____________

Я вдячний _____________

Я вдячний _____________

Я вдячний _____________

Продовжуйте список самостійно.

2. Якщо з вами трапилося щось погане:

Проаналізуйте чому це сталося.



Зробіть висновки. Запам'ятайте їх та внесіть у свій досвід.



Відпустіть ситуацію, перенесіть акцент на позитивні складові.

3. Ігноруйте негативну інформацію, яка мимоволі надходить до вас:

- по можливості віддалиться від джерела негативної інформації

-перекладіть тему розмови, якщо можливо

- Переведіть свої думки в іншу область

Прямо сьогодні ухваліть рішення не дивитися новини, кримінальну хроніку, «прогноз вбивств на завтра». Прийміть рішення і не робіть цього. Ви побачите, як ваше життя очищатиметься. Запам'ятайте, позитивну інформацію ви повинні навмисно вирощувати у розумі. Від негативу повністю ви захиститися не зможете, тому навчитеся певним способом на нього реагувати і звертати увагу на бажане. Все просто. Отак і працює Закон тяжіння. Подібність тягнеться до подоби.

Платинова Буковина, Чернівці

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