Украинцы за рубежом могут подать заявление на назначение или возобновление пенсии онлайн- 12.06.2023 17:57
Теперь украинцы за рубежом могут подать заявление на назначение или возобновление пенсии удаленно
Граждане Украины, вынужденные временно проживать за границей в связи с военной агрессией РФ, получили возможность посылать заявление о назначении (возобновлении) пенсии посредством почтовой связи.
Направляется заявление в любой территориальный орган Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации лица.
Указанные изменения были внесены в Порядок представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 20.04.2023 № 21-1, которое вступило в силу 31 мая. .
Норма будет действовать на период военного положения в Украине и в течение трех последующих месяцев после месяца, в котором он будет прекращен или отменен.
Ознакомиться с перечнем документов, необходимых для назначения или возобновления пенсии удаленно, можно в данной инфографике.
Инфографика подготовлена по результатам совещания по проблемным вопросам граждан Украины, временно находящихся на территории Республики Польша в связи с военной агрессией РФ.
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