Украинцы за рубежом могут подать заявление на назначение или возобновление пенсии онлайн

- 12.06.2023 17:57
Украинцы за рубежом могут подать заявление на назначение или возобновление пенсии онлайн

Теперь украинцы за рубежом могут подать заявление на назначение или возобновление пенсии удаленно
Граждане Украины, вынужденные временно проживать за границей в связи с военной агрессией РФ, получили возможность посылать заявление о назначении (возобновлении) пенсии посредством почтовой связи.

Направляется заявление в любой территориальный орган Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации лица.

Указанные изменения были внесены в Порядок представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 20.04.2023 № 21-1, которое вступило в силу 31 мая. .

Норма будет действовать на период военного положения в Украине и в течение трех последующих месяцев после месяца, в котором он будет прекращен или отменен.

Ознакомиться с перечнем документов, необходимых для назначения или возобновления пенсии удаленно, можно в данной инфографике.

Инфографика подготовлена по результатам совещания по проблемным вопросам граждан Украины, временно находящихся на территории Республики Польша в связи с военной агрессией РФ.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: пенсия онлайн Польша Украина

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