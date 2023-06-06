



Как добавить ребенка в Dia pl? - 06.06.2023 09:54

Как добавить ребенка в Diia pl ДИЯ ПЛ? Теперь можно добавить детей младше 13 лет! Тоесть до 18 лет стало возможно!



Diia pl доступна для детей младше 13 лет в приложении mObywatel.

Как это сделать?

Чтобы добавить ребенка, обновите приложение.

Войдите в программу mobywatel

Загрузите Diia PL

Авторизуйтесь с помощью доверенного профиля

Нажав вкладку «Дети», выберите данные ребенка, для которого необходимо загрузить документ.

После выбора заявления цифровой документ вашего ребенка появится в приложении.

Условия: в Diia pl данные детей пользователя появятся, если:

-Ребенок имеет статус UKR и есть в реестре зарегистрированных заявление на номер PESEL в связи с конфликтом в Украине/с фото.

-ребенок связан с вашим номером PESEL (если запись ребенка содержит PESEL только родителя, то только он сможет представить данные ребенка в своем приложении)

-ребенок несовершеннолетний.

Электронный документ Diia pl является электронным ВНЖ – документом о проживании, который используется вместе с действительным проездным документом для пересечения внешней границы ЕС.

Для справки:



mObywatel и документ Дия пл – это простой способ идентифицировать себя (показать данные) практически в каждой жизненной ситуации.

Электронный документ позволяет подтвердить важнейшие данные, такие как ваше имя и фамилия, присвоенный номер PESEL, дата и место рождения, гражданство. Для удобства использования приложение также представляет вашу фотографию.

Электронный документ Diia pl, имеющий гражданин Украины или другой иностранец (нахождение которого на территории Республики Польша признано легальным на основании Закона "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства"), выполняет роль вида на жительство, вместе с действительным проездным документом используется для пересечения внешней границы ЕС. Он также разрешает передвижение в пределах Шенгенской зоны в течение 90 дней, в течение любого 180-дневного периода.

С помощью программы и Дия пл (Diia pl):

• вы безопасно показываете свои персональные данные,

• вы подтверждаете статус,

• Вы имеете свои права в ситуациях, предусмотренных польским законодательством.



Что нужно для актуализации?

Вы пересекли польско-украинскую границу после 24 февраля 2022 года.

Назначен номер PESEL (с печатью "Osoba o statusie UKR").

Полученный логин и пароль в доверенный профиль.

Телефон с Android (7.0 или выше) или iOS (13.0 и выше).

Доступ в интернет.



Сохраненные на телефоне данные зашифрованы и подписаны с сертификатом. Сертификат также подтверждает подлинность данных. Вы получаете его при активации приложения – это предназначено только вам и только на вашем телефоне.

Даже после потери телефона ваши данные безопасны - это защищает их не только зашифрованную запись, но и пароль блокировки и пароль, который вы выбираете при активации приложения.

Что делать, если доверенный профиль автоматически не был удален?

Граждане Украины могут использовать Diia pl в качестве цифрового документа, удостоверяющего личность после получения номера PESEL и активации доверенного профиля (profil zaufany). Доступ к доверенному профилю можно получить при подаче заявки на номер PESEL. Если вы не сделали этого сразу, можете перейти к тому же пункту, где вы получили свой номер PESEL, и подать заявку на получение доверенного профиля. Заявление также можно подать в пункте подтверждения или в любом муниципальном учреждении, однако в этом случае потребуется паспорт как подтверждающий документ.

Как активировать приложение и добавить документ Действие пл?

Чтобы активировать mObywatel, вам нужен официальный надежный профиль – это "пропуск" к вашей заявке и другим службам электронного управления.

При регистрации в офисе попросите создать надежный профиль.

У вас уже есть надежный профиль? Возьмите телефон и перейдите в магазин приложений.

Android (телефоны разных производителей): запустите магазин Google Play и найдите программу mObywatel.

iOS (Apple телефоны): запустите App Store и найдите программу mObywatel.

Установите программу mObywatel.

Запустите программу mObywatel и прочтите основную информацию и правила.

Следуйте инструкциям на экране.

После активации введите логин и пароль при активации доверенного профиля.

Ваш документ будет добавлен.



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