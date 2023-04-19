Який сир найшкідливіший?

- 19.04.2023 10:27
Який сир найшкідливіший?

Названий найшкідливіший сир із тих, які ми часто купуємо

Який сир є найкориснішим продуктом, а який купувати не потрібно, розповіла дієтолог Лурдес Кастро Мортільяро з Нью-Йорка, пише CNN.

Названий найшкідливіший сир із тих, які ми часто купуємо

За словами Лурдес, білок, що міститься в сирі, є гарною альтернативою білку, отриманому з м'яса, оскільки він, як і раніше, має тваринне походження і містить усі незамінні амінокислоти, яких потребує організм, але не може синтезувати їх самостійно.

Дієтолог зазначила, що сир можна вважати повноцінним білком. Однак, як і у всьому, що стосується харчування, саме загальний баланс того, що ви їсте день у день, має визначати, скільки сиру ви споживаєте.

Який сир найкорисніший?

Експерт вважає, що найкориснішим сиром є рікотта. Назва сиру перекладається як "знову приготовлений", і Кастро Мортільяро пояснила, що справжня рикотта виробляється шляхом обробки сироватки, що залишилася після коагуляції молока (наприклад, овечого), для виробництва сиру (наприклад, пекорино).

Рікотта має високу концентрацію сироваткового протеїну, що легко засвоюється організмом.

"Сироватковий протеїн є однією з найбільш засвоюваних форм білка і містить дуже широкий спектр амінокислот. Так що це найкращий вибір для тих, хто хоче наростити м'язову масу, а також скинути вагу", - пояснила вона.

На другому місці за корисністю стоїть твердий сир, але тут є нюанси.

Кастро Мортільяро вважає, що тверді сири, такі як пармезан, також є одними з найкорисніших варіантів, якщо вживати їх у помірних кількостях.

Оскільки вони містять менше води і більш концентровані, "у твердих сирах буде більше кальцію, і ви, ймовірно, насичуватиметеся меншою кількістю, тому що ви не їсте його багато".

Однак, оскільки вони більш концентровані, тверді сири також можуть мати більш високий вміст натрію, ніж м'які.

"Якщо у вас гіпертонія, вам потрібно контролювати споживання натрію, або, можливо, у вас є проблеми з нирками, то, ймовірно, краще вибрати м'якіший сир", - сказала дієтолог.

Якого сиру варто уникати

Не варто купувати сири, з високим ступенем обробки. До них відноситься крем-сир та плавлений.

Порівняно з твердими видами сирів, плавлені сири містять більше натрію, що робить їх небажаною їжею людям, які страждають на гіпертонію та інші серцево-судинні захворювання.

"Не кожен може дозволити собі купити найдорожчий та вишуканий сир. Коли справа доходить до плавлених сирів, краще їх вживати дуже рідко", - резюмувала дієтолог.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: шкідливий сир

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