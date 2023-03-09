



У справі про Джека-потрошителя знайшли нового підозрюваного - 11.04.2023 10:07

Daily Mirror повідомляє: лондонський констебль виявився новим підозрюваним у справі про Джека-потрошителя

Дослідник та письменник Род Бітті витратив 20 років на вивчення архівів і знайшов нового підозрюваного у справі про Джека-потрошителя. Як повідомляє Daily Mirror, ним виявився лондонський констебль.

Письменник проаналізував сотні документів, які стосуються справи Джека-потрошителя, який орудував у Східному Лондоні 1888 року й убив п'ятьох жінок, котрі займалися проституцією. На думку Бітті, Джеком був констебль Боуден Ендакотт, співробітник поліції, який патрулював вулиці району Уайтчапел ночами.

Причиною його нападів, згідно з версією Бітті, була ворожість до повій і невдалий досвід із ними в минулому, що призвело до «сплеску кривавої помсти».

Згідно з дослідженнями дослідника, коли Ендакотт служив у Девоні на початку 1870-х, йому було видано «ордер на бастарда», вікторіанський еквівалент аліментів для позашлюбних дітей. The Lancaster Gazette, повідомляла, що він «створив проблеми» для якоїсь молодої жінки на прізвище Роджерс. Конфлікт було вирішено у досудовому порядку, проте на тлі цього епізоду у Ендакота виникла ненависть до жінок.

1875 року він залишив Девон і почав працювати в Лондоні. А в 1877 році опинився в центрі скандалу через те, що звинуватив дівчину, що йде пізно ввечері, по вулиці в проституції. Елізабет Касс подала скаргу на незаконний арешт. Ендакота виправдали, але понизили на посаді і відправили патрулювати вулиці.

За словами Бітті, Ендакотт, який пережив кілька серйозних неприємностей через жінок, які вплинули на його репутацію і кар'єру, мали потужну мотивацію для вбивств. Зрештою, його понизили через дівчину, яку він прийняв за повію.

Ендакот знаходився в Лондоні під час усіх п'яти вбивств. Жінок почали знаходити на вулицях Уайтчапела рівно через рік після нагоди в суді. Мабуть, він зірвався і почав мстити.

Немає жодних очевидних доказів його провини, проте їх не знайшли й у разі решти підозрюваних. Будучи поліцейським, Ендакотт міг піти будь-куди, не викликаючи підозр.

Джека-потрошителя так і не спіймали, історики навіть не знають, як він міг виглядати. Жорстокі вбивства п'ятьох жінок, що сталися 1888 року, досі залишаються нерозкритими.

Платинова Буковина, Чернівці

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