



У Чернівецькому районі поліцейські розслідують ДТП з трьома потерпілими - 13.03.2023 13:25

Учора пізно ввечері, 12 березня, до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Їжівці трапилася дорожнього-транспортна пригода. Відразу на місце події виїхали співробітники відділення № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького районного управління поліції.

Попередньо, поліцейські встановили, що 19-річний водій автомобіля «Ford Escort» невпрорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та двоє пасажирів віком 17 та 18 років отримали травми різного ступеня тяжкості. Лікарі доставили потерпілих до медичних закладів для надання відповідної допомоги.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Платинова Буковина, Чернівці

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