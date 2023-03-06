У Чернівецькому районі поліцейські розслідують ДТП з трьома потерпілими

- 13.03.2023 13:25
У Чернівецькому районі поліцейські розслідують ДТП з трьома потерпілими

Учора пізно ввечері, 12 березня, до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Їжівці трапилася дорожнього-транспортна пригода. Відразу на місце події виїхали співробітники відділення № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького районного управління поліції.

Попередньо, поліцейські встановили, що 19-річний водій автомобіля «Ford Escort» невпрорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та двоє пасажирів віком 17 та 18 років отримали травми різного ступеня тяжкості. Лікарі доставили потерпілих до медичних закладів для надання відповідної допомоги.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: ДТП Їжівці Сторожинець

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Україна одержала першу систему ПРО Patriot Як пише Financial Times, також очікується постачання кількох систем Patriot з Нідерландів.
- 10.03.2023 14:35
Стало відомо про попереднє місце роботи охоронця Зеленського. Newsweek: охоронець Зеленського Донець раніше працював у бізнесмена Коломойського
- 10.03.2023 13:42
Паспорта многих украинцев не действительны! С февраля 2023 г. в Украине было решено привести транслитерацию всех документов
- 10.03.2023 12:50
Літак Мрія було знищено з вини керівництва аеродрому у Гостомелі Служба безпеки України оголосила про підозру колишньому гендиректору аеродрому "Антонов" у Гостомелі
- 10.03.2023 12:14
На протестах у Грузії почалися зіткнення через законопроект про іноагентів У Тбілісі понад тисячу людей вийшли на протести проти законопроекту про іноагентів
- 09.03.2023 14:16
Буковинські поліцейські викрили співробітника однієї з міських рад у вимаганні й отриманні неправомірної вигоди Користуючись службовим становищем, зловмисник отримав від
- 09.03.2023 13:39
Чи потрібно запарювати рис для голубців? - багато хто помиляється Голубці - відома багатьом страва, але не кожен знає, як правильно
- 08.03.2023 14:54
Оборона Бахмута виконала поставлені цілі та є великим стратегічним успіхом української армії Україні необхідно було виграти час і завдати тяжких втрат армії рф
- 07.03.2023 13:32
Витяг про місце проживання довідка форма номер 3 онлайн Витяг про місце проживання /довідка про прописку, Ф.N 3/ форма номер 3 доступна онлайн в ДІЇ.
- 07.03.2023 12:35
Як отримати судове рішення онлайн? Більше не треба їхати в суд та стояти в чергах. Цифрове
- 06.03.2023 12:34

Всі новини