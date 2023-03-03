На протестах у Грузії почалися зіткнення через законопроект про іноагентів

- 09.03.2023 14:16
На протестах у Грузії почалися зіткнення через законопроект про іноагентів

У Тбілісі понад тисячу людей вийшли на протести проти законопроекту про іноагентів

У центрі Тбілісі відбулися сутички демонстрантів із поліцією. Причиною стало ухвалення парламентом у першому читанні законопроекту «Про прозорість іноземного впливу». Про це повідомляє "Sputnik Грузія".

Демонстрації, на які вийшли понад тисячу людей, розпочалися у грузинській столиці у вівторок, 7 березня. Протестувальники оточили будівлю парламенту на проспекті Руставелі і зажадали від депутатів не голосувати за ініціативу, яка передбачає введення поняття «іноземний агент» за аналогією до російського законодавства. Крім цього, на площі лунали гасла на захист ув'язненого екс-президента Михайла Саакашвілі та вимоги відставки уряду.

До вечора мирні протести переросли у стихійні сутички та бійки. Вони розпочалися після того, як правляча партія «Грузинська мрія» більшістю голосів затвердила законопроект про іноагентів у першому читанні.

Як повідомляє МВС республіки, частина протестувальників раптово стала нападати на силовиків, у відповідь ті застосували палиці та сльозогінний газ. Після цього деякі демонстранти підняли руки вгору, бажаючи продовжити акцію мирно, проте інші спробували увірватися до парламенту та закидати поліцейських коктейлями Молотова.

Протест учасників акції біля парламенту на проспекті Руставелі в Тбілісі перейшов за межі свободи висловлювання та мирних зборів і набув насильницького характеру. (...) Постраждали кілька правоохоронців, пошкоджено поліцейську техніку та спорядження

Відомості про кількість постраждалих та затриманих протестувальників ні силові структури, ні місцеві ЗМІ поки що не наводять.

Законопроект про іноагентів передбачає контроль за некомерційними організаціями та ЗМІ
Ініціатива «Про прозорість іноземного впливу» передбачає обов'язкову реєстрацію як іноагенти всіх некомерційних організацій та ЗМІ, бюджет яких більш ніж на 20 відсотків наповнюється з-за кордону.

За ухилення від цієї процедури чи незаполення відповідних декларацій на юридичну особу буде накладено штраф у розмірі 25 тисяч ларі (близько дев'яти тисяч доларів).

Платинова Буковина, Чернівці

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