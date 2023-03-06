Як отримати судове рішення онлайн?

- 06.03.2023 12:34
Як отримати судове рішення онлайн?

Отримати судове рішення можливо за кілька кліків у додатку Дія

Більше не треба їхати в суд та стояти в чергах. Цифрове судове рішення має таку ж юридичну силу, як і паперове.

Інструкція, як скористатися послугою:
1. Зайдіть в оновлену Дію
2. Натисніть Послуги та виберіть Судові справи
3. Перегляньте судове рішення і за потреби завантажте собі на смартфон.

Також Дія надішле сповіщення про судову справу, у якій ви берете участь.

Судові послуги працюють в останній версії Дії. Тож обовʼязково перевірте, чи оновили ви застосунок.

Щоб ознайомитись із рішенням суду, необов'язково самостійно йти до суду. Всі дані знаходяться у відкритому доступі до Інтернету. Як дізнатися рішення суду через інтернет та на яких інтернет-ресурсах зберігається інформація, ви дізнаєтесь із цієї статті. Крім того, розберемо, яку інформацію публікують на офіційних сайтах.

Довідково:

Як дізнатися судове рішення онлайн на прізвище

Користувач може знайти інформацію на прізвище. На порталах публікують акти у розглянутих справах. За чинними законами кожен суд повинен публікувати дані на офіційних сайтах у всіх справах. Але, щоб дізнатися про результати справи, потрібно розібратися хто розглядав позов.

Учасники процесу, які планують заперечити, мають знати, що повний текст рішення суду в інтернеті публікується із затримкою. Якщо чекати на розміщення акту в інтернеті, можна пропустити термін на його оскарження.

Суперечки є в єдиній базі даних, яка залежить від локації. Суперечки щодо підприємницьких питань розглядають суди загальної юрисдикції: районні, міські та світові суди за деяким винятком. А акти, ухвалені Верховним судом, публікують на офіційному порталі .

Якщо хоче перевірити контрагента чи продавц, достатньо запровадити прізвище людини та подивитися всі судові розгляди, в яких вона фігурує.

Враховуйте, коли вводите прізвище громадянина, ім'я та по-батькові скорочуйте до ініціалів. Здебільшого на сайтах судів операторами скорочуються відомості до ініціалів.

 

Платинова Буковина, Чернівці

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