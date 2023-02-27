



Підсумки зимової військової кампанії в Україні: чого досягли сторони - 01.03.2023 17:29

Лютий закінчився. Широкомасштабного зимового наступу, який анонсували як у Москві, так і у Києві, не сталося. На більшій частині російсько-українського фронту всю зиму йшли позиційні бої, і лише окремих ділянках російські війська намагалися вести активні наступальні дії. Чого вдалося домогтися арміям, що борються, і яка обстановка в зоні боїв склалася напередодні весняного бездоріжжя?

Можливості та передумови великого наступу цієї зими мали обидві сторони. Україна, яка переможно завершила осінню кампанію, могла спробувати розвинути успіх на півночі та заході Луганської області або атакувати на будь-якому з південних напрямків - а можливо, на кількох відразу.

росія, отримавши великі підкріплення за рахунок проведеної мобілізації, могла перехопити ініціативу на півночі Донбасу, спробувати відбити втрачені території в районі Лиману та на сході Харківської області, а також наступати на Запоріжжі та півдні Донецької області.

"Генерал Мороз" заважає та допомагає обом воюючим сторонам - дії піхотних частин утруднені, але промерзлий ґрунт сприяє переміщенню бронетехніки. Взимку погано з маскуванням і добре з вказівкою на цілі. Якщо влітку була біда з постачанням – узимку буде ще гірше.

ВСУ воліли зайняти стратегічну оборону, обмежившись лише локальними атаками в районі Кремінної на північний захід від Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації. ЗС РФ, хоч і демонстрували активність на різних ділянках фронту, зосередили основні зусилля в Донецькій області – під Бахмутом на північному сході та в районі Донецька, де підконтрольні українській армії виступи загрожують обласному центру та шляхам постачання російського угруповання на півдні Запорізької області.

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Наразі обидві сторони накопичують резерви. Україна вводить у дію військову техніку, одержану від західних країн, освоює власне виробництво, навчає штурмові частини, формує нові підрозділи та розробляє плани весняно-літнього наступу. Росія посилено займається інвентаризацією радянських військових складів, що дісталися їй, проводить експертизу боєприпасів, що зберігаються там, шукає додаткові джерела поставок озброєнь, навчає мобілізованих і теж будує плани на теплу пору року.

Короткий огляд ситуації на фронтах



Ми швидко, просто і зрозуміло пояснюємо, що сталося, чому це важливо, і що буде далі.



Після відходу з правого берега Дніпра російські війська відвели велику частину підрозділів у глибину території, подалі від вогню української артилерії. Поблизу лінії зіткнення, на островах та Кінбурнській косі залишилися невеликі розосереджені групи. Їхнє основне завдання - не допустити висадки українського десанту на лівий берег і вести тривожний вогонь.

На даний момент лінія фронту там стабілізувалася Дніпром. Військові експерти оцінюють можливість переходу ЗСУ у наступ на цьому фронті як малоймовірну. По-перше, необхідно форсувати велику річку – а це дуже складна операція. По-друге, після форсування Дніпра треба забезпечити наступні з'єднання безперебійним постачанням, а як це зробити – велике питання. Мости через Дніпро розбиті, понтонні та поромні переправи ненадійні, авіації замало.

І по-третє, російські частини на Херсонщині не були розгромлені, а здійснили організований відхід і перебувають у боєздатному стані. Вони мали достатньо часу на доукомплектування та облаштування оборонних позицій.

Платинова Буковина, Чернівці

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