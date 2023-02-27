Гаррі та Меган отримали розпорядження про виселення з садиби Фрогмор

- 01.03.2023 15:21
Гаррі та Меган отримали розпорядження про виселення з садиби Фрогмор

Представник Гаррі та Меган підтвердив, що їх і справді попросили звільнити Фрогмор.

За даними британських ЗМІ, Букінгемський палац повідомив герцога і

герцогиню Сассекських про те, що виселяє їх із Фрогмору, який служив їм британською резиденцією, і пропонує котедж принцу Ендрю.

Як повідомила газета Sun, подружжя Гаррі і Меган отримали повідомлення з приписом звільнити резиденцію. Букінгемський палац від коментарів

відмовився, і, за даними Бі-бі-сі, питання це вирішуватиметься приватним порядком у колу королівської родини.

Бі-бі-сі відправила запит про комантарію герцогу та герцогині, постійно які проживають у США, через їх фонд Archewell.

Котедж Фрогмор - історична будівля з 10 спальнями, що окремо стоїть на території Віндзорського замку у графстві Беркшир, - було подаровано (вірніше сказати, віддано в безстрокове користування) принцу Гаррі та Меган ще покійній королевою Єлизаветою II.

Чотири роки тому подружжя відремонтувало садибу, яка формально належить короні, за 2,4 млн фунтів стерлінгів за рахунок Суверенного гранту, то є по суті на гроші платників податків, проте згодом Гаррі повністю сплатив рахунок зі своєї кишені.

Після того, як у 2020 році герцог та герцогиня Сассекські склали з себе обов'язки членів королівської сім'ї, вони з двома дітьми переїхали на постійне місце проживання в Каліфорнію, проте залишили за собою Фрогмор як британська резиденція. Минулого року вони відсвяткували там день народження своєї дочки.

За повідомленнями, повідомлення про необхідність виселитися з Фрогмору

Букінгемський палац дав подружжю ще у січні, одразу після публікації скандальних мемуарів принца Гаррі "Запасний"

Зайняти Фрогмор, за даними газети Sun, запропонували другому синові королеви, принцу Ендрю, який зараз займає розташовану по сусідству в

Віндзорський парк резиденції з 31 спальні Ройал-Лодж.

Принц Ендрю відійшов від виконання обов'язків члена королівської родини у 2019 році році на хвилі звинувачень у сексуальних домаганнях до американки Вірджинії

Джуффре, яка подала на нього до суду в США через багато років після того, що нібито мав місце інциденту

До суду справа не дійшла, оскільки принц, який категорично заперечував висунуті американської звинувачення, заплатив неназвану суму відступних у рамках досудового врегулювання Цивільного позову.

Хоча Бі-бі-сі не має підтвердження цих даних, в останні тижнібуло багато повідомлень у пресі про те, що король Карл III має намір відчутно урізати щорічні виплати принцу Ендрю, тож той, ймовірно, не зможе дозволити собі жити у нинішній резиденції.

І хоча, за словами джерела газети Sun, принц категорично досі відмовлявся з'їжджати з Ройал-Лодж, може статися, що Фрогмор все ж таки влаштує

 

його й буде йому по кишені.

 

Платинова Буковина, Чернівці

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