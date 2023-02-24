



Ситуация на западной границе за минувшие сутки - 28.02.2023 12:17

За сутки 27 февраля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 59 тысяч человек и 16 тысяч транспортных средств.

Из Украины за прошедшие сутки выбыли 28 тысяч человек. 18 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы.

В Украину за минувшие сутки проследовали 31 тысяча человек, 28 тысяч из них – граждане Украины.

Оформлено 56 грузовиков с гуманитарной помощью.

Отмечаем, что пропуск совершеннолетних граждан Украины осуществляется по загранпаспортам, а также другим, предусмотренным законодательством и международными договорами, документами и в соответствии с требованиями постановления Правительства от 27 января 1995 г. N 57.

Платинова Буковина, Чернівці

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