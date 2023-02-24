Ситуация на западной границе за минувшие сутки- 28.02.2023 12:17
За сутки 27 февраля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 59 тысяч человек и 16 тысяч транспортных средств.
Из Украины за прошедшие сутки выбыли 28 тысяч человек. 18 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы.
В Украину за минувшие сутки проследовали 31 тысяча человек, 28 тысяч из них – граждане Украины.
Оформлено 56 грузовиков с гуманитарной помощью.
Отмечаем, что пропуск совершеннолетних граждан Украины осуществляется по загранпаспортам, а также другим, предусмотренным законодательством и международными договорами, документами и в соответствии с требованиями постановления Правительства от 27 января 1995 г. N 57.
Коментарі (0)
Другие новости:
Пожежа на нафтобазі в Туапсі та безпілотнику над Бєлгородом. Що відомо У районі нафтобази в Туапсі було зафіксовано безпілотника.
- 28.02.2023 12:23
- 28.02.2023 12:23
Закон 7198 принят. Основные пункты Рада приняла Закон о компенсации за разрушенное и поврежденное имущество
- 28.02.2023 11:31
- 28.02.2023 11:31
Арестович повідомив про нову загрозу для України 2023
- 28.02.2023 10:14
- 28.02.2023 10:14
Пожениться онлайн в Украине: как и где? Как подать заявление о женитьбе онлайн? Это возможно
- 27.02.2023 16:14
- 27.02.2023 16:14
Біженці з України можуть перебувати в Грузії без визи два роки Постановою Уряду Грузії від 24 лютого 2023 року №81 внесено зміни до постанови №255 від 5 червня 2015 року
- 27.02.2023 15:50
- 27.02.2023 15:50
За вчинення домашнього насильства судитимуть жителя Вижниччини: слідчі поліції завершили досудове розслідування До поліції звернулася 42-річна жінка із заявою про те, що її колишній чоловік систематично вчиняє над
- 27.02.2023 15:14
- 27.02.2023 15:14
Київ має час до осені, щоб відвоювати території, далі Захід настоїть на переговори з кремлем За інформацією видання, "у США, як і в Німеччині, за зачиненими дверима
- 27.02.2023 14:47
- 27.02.2023 14:47
У мишей знайшли дзеркальні нейрони, які відповідають за агресію. Вчені Стенфордського університету виявили у мишей дзеркальні нейрони, які
- 27.02.2023 09:35
- 27.02.2023 09:35
Вітамін D ефективний для лікування шкірного висипу Вчені з організації Northwestern Medicine виявили, що вітамін
- 25.02.2023 15:41
- 25.02.2023 15:41
Напрямок Маріуполя вже досяжний для України! Напрямок Маріуполя вже не є для нас абсолютно недосяжним
- 24.02.2023 16:25
- 24.02.2023 16:25