



За вчинення домашнього насильства судитимуть жителя Вижниччини: слідчі поліції завершили досудове розслідування - 27.02.2023 15:14

До поліції звернулася 42-річна жінка із заявою про те, що її колишній чоловік систематично вчиняє над нею домашнє насильство. Правоохоронці зібрали достатню кількість доказів скоєння буковинцем протиправних дій та скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду для розгляду. Порушнику загрожує до двох років позбавлення волі.

Під час досудового розслідування співробітники поліції встановили, що 48-річний житель Вижницької громади, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, неодноразово вчиняв суперечки із колишньою дружиною. В ході конфлікту буковинець ображав жінку нецензурною лайкою, погрожував фізичною розправою та шарпав за одяг.

Правоохоронці проводили з чоловіком профілактичні бесіди про недопущення скоєння випадків насильства, однак порушника це не зупинило і він продовжував вчиняти психологічне та фізичне насильство стосовно колишньої дружини.

За систематичне вчинення насильства поліцейські складали на кривдника протоколи за частинами 1, 2 статті 173-2 (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення та виносили терміновий заборонний припис з обмеження спілкування з потерпілою.

Однак кривдника покарання у вигляді штрафів не зупинило і чоловік продовжував психологічно тиснути на жінку. Впродовж декількох місяців буковинка декілька разів зверталася із відповідними скаргами до поліції.

Наразі слідчі Вижницького районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Вижницької окружної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували матеріали провадження з обвинувальним актом стосовно чоловіка до суду для розгляду. Буковинцю інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

Платинова Буковина, Чернівці

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