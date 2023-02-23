



Біженці з України можуть перебувати в Грузії без визи два роки - 27.02.2023 15:50

Громадяни України, біженці з України можуть перебувати в Грузії по безвізу терміном до двох років.

Постановою Уряду Грузії від 24 лютого 2023 року №81 внесено зміни до постанови №255 від 5 червня 2015 року, згідно з якими термін безвізового перебування в країні для громадян України збільшено до 2 років.

Громадяни України можуть приїжджати та перебувати в Грузії без візу протягом повних двох років

Уряд Грузії видав постанову № 81 від 24 лютого 2023 року, згідно з якою поправку внесено до постанови № 255 від 5 червня 2015 року.

Уряд скоригував норму, яка дозволяла громадянам України в'їжджати до Грузії без візи та перебувати в країні протягом повного року.

Відповідно до поправок, опублікованих у законодавчому віснику, які набули чинності одразу після публікації, громадяни України мають право в'їжджати до Грузії без візи та перебувати у країні протягом повного дворічного терміну.

Платинова Буковина, Чернівці

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