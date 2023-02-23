Київ має час до осені, щоб відвоювати території, далі Захід настоїть на переговори з кремлем

- 27.02.2023 14:47
Київ має час до осені, щоб відвоювати території, далі Захід настоїть на переговори з кремлем

Київ має час до осені, щоб відвоювати території, інакше Захід настоїть на тому, щоб Зеленський розпочав переговори з Кремлем- Bild.

За інформацією видання, "у США, як і в Німеччині, за зачиненими дверима в урядах стверджують, що Україна має час до осені, щоб відвоювати території. Якщо це не вдасться або вдасться лише частково, необхідно посилити тиск (на Київ) для переговорів" ".

Але, на думку, журналістів Bild, це невірна позиція західних країн, і вони повинні підтримувати Україну "набагато довше за осінь 2023 року, а також продовжувати модернізувати її системи озброєнь", інакше у війні переможе путін.

У разі військового провалу України західні країни змусять її розпочати переговори із Росією. Про це у понеділок, 27 лютого, повідомляє газета Bild із посиланням на джерела в урядах Німеччини та США.

— За допомогою нової зброї Україні хочуть дати шанс відбити до осені більше зайнятих територій. Якщо контрнаступлення проваляться, тиск на Київ з метою переговорів із Кремлем посилиться, — йдеться у публікації.

Як стверджує видання, вже зараз західні політики обговорюють військовий ультиматум президенту України Володимиру Зеленському. Проте уряди Заходу продовжують відкрито підтримувати Київ та постачати озброєння, передає РИА Новости.

24 лютого Міністерство закордонних справ Китаю опублікувало план врегулювання конфлікту в Україні, що складається із 12 пунктів. Пекін закликав до припинення військових дій, уникнення ескалації та підтримки руху Росії та України до діалогу.

Згодом президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що запропонований КНР план врегулювання конфлікту в Україні вигідний тільки Росії. Американський лідер назвав «нераціональною» саму ідею того, що Пекін вестиме за Київ переговори про завершення конфлікту.

Платинова Буковина, Чернівці

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