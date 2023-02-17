



Оточення путіна боїться говорити йому правду - 23.02.2023 16:30

FT: Путін вважає себе Петром I, а оточення боїться говорити йому правду





Ділове британське видання Financial Times опублікувало власне розслідування причин початку війни, розв'язаної Кремлем рік тому. Опитавши шістьох представників найближчого оточення президента Володимира Путіна (всі шість попросили FT про анонімність), видання відновлює картину того, як ухвалювалися рішення з таких питань, як анексія Криму та вторгнення в Україну.





Зокрема, FT пише, що рішення про початок "спеціальної військової операції" було прийнято настільки вузьким колом, що поставлені перед фактом вторгнення високопоставлені чиновники Кремля, члени кабінету і бізнес-еліти не могли повірити в те, що відбувається.





Один із співрозмовників FT розповів виданню, що, коли олігархи, які здивувалися, звернулися за роз'ясненнями до міністра закордонних справ Сергія Лаврова (який сам дізнався про війну за пару годин до її початку), той відповів: “У нього [Путіна] три порадники – Іван Грозний, Петро І та Катерина Велика”.





"Він [Путін] дійсно вірить у все, що говорить про сакральність і Петра I. Він думає, що увійде в історію як Петро", - сказав FT один із колишніх високопоставлених представників Кремля.





Путін весь час шукає виправдання своєму рішенню про вторгнення, кажуть джерела, переконує себе та оточуючих, що він не мав вибору.





"Він говорить своєму оточенню, що, мовляв, так, ми виявилися зовсім не готові [до війни", в армії хаос, промисловість у занепаді, але краще зрозуміти це таким чином, а не тоді, коли нас завойовуватиме НАТО", - розповідає співрозмовник газети.





Джерела FT сходяться в тому, що після початку війни російський президент виявився ще більшою ізоляцією від своїх підлеглих, ніж раніше.





“Сталін був лиходієм, але добрим управлінцем, тому що йому було зовсім неможливо збрехати. А Путіну ніхто не може сказати правду, — пояснює інше джерело. - Людина, яка нікому не довіряє, починає спиратися на думку дуже вузького кола людей, які йому брешуть”.





Щодо можливого застосування ядерної зброї, то Путін вже відмілив цю опцію, стверджують дві людини, близькі до президента. За їхніми словами, він зрозумів, що навіть обмежене тактичне використання не принесе Росії користі у цій війні, а радіоактивна хмара принесе на російську територію.





При цьому він абсолютно готовий до затяжної війни, вірячи, що країна знайде способи витримати економічний тиск.





Він уже зрозумів, що продовжувати говорити про те, що війна не торкнеться більшої частини населення Росії, далі неможливо. Це було прийнятно в перші місяці після вторгнення, коли життя більшості дійсно продовжувало текти у звичайному ключі.





Зараз він обрав іншу риторику – гучні слова про мобілізацію сил і необхідність загального об'єднання перед загрозою.





Однак той факт, що влада не була впевнена у здатності зібрати повний стадіон на нещодавній патріотичний концерт у Лужниках та зігнали десятки тисяч шляхом грошових виплат чи погроз, говорить про те, що нова риторика не особливо діє на росіян, пише Financial Times.





Приймаючи рішення про анексію Криму в 2014 році, Путін не повідомив навіть власну Раду безпеки, згадує один із близьких до президента на той час чиновників.





Радники відмовляли його від ідеї послати до Криму війська, розповідає джерело, але Путін сказав буквально таке: Це історичний момент. Якщо ви з цим не погоджуєтесь, можете піти”.





Багато хто з його оточення згадує, що слабка реакція Заходу, яка злякалася подальшої ескалації та розриву економічних відносин з Росією, остаточно запевнила Путіна у правоті його рішення щодо Криму.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини