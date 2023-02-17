



Напрямок Маріуполя вже досяжний для України! - 23.02.2023 16:25

Напрямок Маріуполя вже не є для нас абсолютно недосяжним: речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала недавні вибухи в місті в прямому етері Єдині новини.

"На даному етапі ми можемо лише констатувати, що віддаленість це дуже відносне поняття. Те, що вважається таким віддаленим, що недосяжним, не завжди є таким. Напрямок Маріуполя вже не є для нас абсолютно недосяжним", - зазначила вона.

Платинова Буковина, Чернівці

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