Напрямок Маріуполя вже досяжний для України!- 23.02.2023 16:25
Напрямок Маріуполя вже не є для нас абсолютно недосяжним: речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала недавні вибухи в місті в прямому етері Єдині новини.
"На даному етапі ми можемо лише констатувати, що віддаленість це дуже відносне поняття. Те, що вважається таким віддаленим, що недосяжним, не завжди є таким. Напрямок Маріуполя вже не є для нас абсолютно недосяжним", - зазначила вона.
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