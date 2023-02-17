



Папа римський назвав українців "народом-мучеником" - 17.02.2023 15:06

Папа римський Франциск у ході регулярної публічної аудієнції в середу знову закликав Росію та Україну до припинення вогню, заявивши, що перемога, здобута на руїнах, ніколи не буде справжньою перемогою.

Мова понтифіка пролунала напередодні перших роковин від початку повномасштабної війни проти України. Протягом усього цього року глава Римської церкви регулярно виступав із засудженнями дій Москви та закликами до миру.

"З початку цієї абсурдної та жорстокої війни минув рік, яка сумна річниця. Число вбитих, поранених, біженців і переселенців, а також масштаби руйнувань, соціальної та економічної шкоди говорять самі за себе", - заявив Франциск.

На аудієнції були присутні посол України у Ватикані Андрій Юраш та офіційна делегація з Києва.

“Нехай простить Господь усі скоєні злочини та таку кількість насильства. Він Бог світу. Будемо залишатися близькими з народом-мучеником України, який продовжує страждати”, - сказав Франциск.

Папа відкидає твердження Росії про те, що її вторгнення в Україну було вимушеним і є частиною спецоперації. Він засудив убивства та інші звірства щодо цивільного населення, які скоюють російські військові.

“Давайте запитаємо себе: чи все можливе було зроблено для того, щоби зупинити війну? Я звертаюся до всіх тих, хто має владу із закликом вжити конкретних дій для закінчення конфлікту, припинення вогню і початку мирних переговорів”, – сказав Франциск.

Платинова Буковина, Чернівці

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