



Міноборони росії заявило про підготовку наступу російських військ з території Придністров'я - 20.02.2023 15:00

Міноборони росії заявило про підготовку "інсценуванню нібито наступу російських військ з території Придністров'я"

Міністерство оборони Росії стверджує, що Україна "готує збройну провокацію" проти невизнаного Придністров'я у Молдові "найближчим часом".

"Як приводу для вторгнення планується інсценування нібито наступу російських військ з території Придністров'я", - йдеться в заяві, опублікованій рано вранці. "Українські диверсанти", стверджується в ньому, будуть переодягнуті у російську військову форму.

Міністерство оборони Росії регулярно анонсує подібні "диверсії", у тому числі із застосуванням хімічної зброї. Жоден із таких анонсів не підтверджувався.

Київ і Кишинів поки що офіційно не прокоментували нові твердження російського військового відомства.

Побоювання щодо можливого залучення Молдови до конфлікту також неодноразово звучали протягом року війни.

У середині лютого президент Молдови Майя Санду заявила, що Україна надала Кишиневу документи, з яких випливає, що Росія готує "підривні дії" у її країні. Вона доручила органам безпеки та громадського порядку виявляти максимальну пильність, щоб запобігти поваленню конституційного ладу.

Минулого тижня, виступаючи на Мюнхенській конференції, Санду заявила, що Росія веде гібридну війну проти Молдови, використовуючи економічний тиск та пропаганду. На її думку, Москва хоче дестабілізувати обстановку в країні та вивести людей на вулиці, щоб змінити владу та створити проросійський уряд. При цьому вона наголошувала, що не бачить безпосередньої загрози вторгнення до Молдови з боку Росії.

На території Придністров'я, що відкололося від Молдови, в селі Ковбасна знаходиться одне з найбільших у Європі сховищ зброї.

Платинова Буковина, Чернівці

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