



Міноборони росії: у Білгородській області впав Су-25, льотчик загинув - 23.02.2023 09:49

У Білгородській області зазнав катастрофи штурмовик Су-25 ВКС росії, льотчик загинув, причиною катастрофи стала технічна несправність, це випливає із заяви Міноборони росії.

Згідно з заявою, військовий літак розбився "після виконання бойового завдання при поверненні на аеродром базування у Білгородській області".

У чому саме полягало бойове завдання, не уточнюється. Білгородська область межує з Україною, війну з якою Росія розпочала рік тому.

"Льотчик загинув", - сказано у повідомленні. Раніше тас повідомляв, що пілотові вдалося катапультуватися (джерело агентства при цьому стверджувало, що розбився фронтовий бомбардувальник Су-24, а не штурмовик Су-25).

"Літак впав у безлюдній місцевості, руйнувань на землі немає, - стверджують у Міноборони росії. - За попередніми даними, причиною катастрофи стала технічна несправність" (цитати з Інтерфаксу).

Платинова Буковина, Чернівці

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