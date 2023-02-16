



Вулиця Маршала Рибалка стане Ростиславською в Києві - 16.02.2023 13:41

Вулиця Григорія Андрющенка стане Казарменою або Воскресенським шосе.

Вулиця Багговутівська стане Загорівською.

Вулиця Бажова стане Староконоплянською.

Провулок Бурмистренка отримає назву провулок Бабієнків.

Вулиця Гаврилюка стане Яровою.

Провулок Герцена стане провулком Бабин Яр.

Узвіз Герцена отримає назву Реп’яхів узвіз.

Вулиця Василя Дончука стане Пилипівською.

Вулиця Полковника Затєвахіна стане Пустинською.

Провулок Академіка Зелінського стане Покровським.

Вулиця Олега Кошового стане Горяною.

Красноводський провулок стане Голубиним.

Вулиця Кудряшова стане Мокрою.

Вулиця Леваневського стане Тетянинською.

Вулиця Мічуріна стане Ломаківською.

Провулок Мічуріна стане Болсуновським.

Вулиця Немировича-Данченка стане Малою Шияновською.

Площа Перемоги стане Галицькою площею.

Проспект Перемоги стане Берестейським проспектом.

Вулиця Пестеля Павла стане Скомороською.

Вулиця Петрівська стане Вознесенським Яром.

Провулок Олександра Попова стане Червиновським.

Вулиця Полковника Потєхіна стане Виставковою.

Вулиця Маршала Рибалка стане Ростиславською.

Вулиця Алли Тарасової стане Троїцьким провулком.

Вулиця Олексія Терьохіна стане Троїцько-Кирилівською.

Вулиця Тропініна стане Якубенівською.

Вулиця Трудова стане вулицею Чмелів Яр.

Вулиця Адмірала Ушакова стане Багриновою.

Вулиця Григорія Царика стане Іподромним провулком.

Вулиця Отто Шмідта стане Верхньоюрківською.

Вулиця Полковника Шутова стане Грушецькою.Вулиця Григорія Андрющенка стане Казарменою або Воскресенським шосе.

Вулиця Багговутівська стане Загорівською.

Вулиця Бажова стане Староконоплянською.

Провулок Бурмистренка отримає назву провулок Бабієнків.

Вулиця Гаврилюка стане Яровою.

Провулок Герцена стане провулком Бабин Яр.

Узвіз Герцена отримає назву Реп’яхів узвіз.

Вулиця Василя Дончука стане Пилипівською.

Вулиця Полковника Затєвахіна стане Пустинською.

Провулок Академіка Зелінського стане Покровським.

Вулиця Олега Кошового стане Горяною.

Красноводський провулок стане Голубиним.

Вулиця Кудряшова стане Мокрою.

Вулиця Леваневського стане Тетянинською.

Вулиця Мічуріна стане Ломаківською.

Провулок Мічуріна стане Болсуновським.

Вулиця Немировича-Данченка стане Малою Шияновською.

Площа Перемоги стане Галицькою площею.

Проспект Перемоги стане Берестейським проспектом.

Вулиця Пестеля Павла стане Скомороською.

Вулиця Петрівська стане Вознесенським Яром.

Провулок Олександра Попова стане Червиновським.

Вулиця Полковника Потєхіна стане Виставковою.

Вулиця Маршала Рибалка стане Ростиславською.

Вулиця Алли Тарасової стане Троїцьким провулком.

Вулиця Олексія Терьохіна стане Троїцько-Кирилівською.

Вулиця Тропініна стане Якубенівською.

Вулиця Трудова стане вулицею Чмелів Яр.

Вулиця Адмірала Ушакова стане Багриновою.

Вулиця Григорія Царика стане Іподромним провулком.

Вулиця Отто Шмідта стане Верхньоюрківською.

Вулиця Полковника Шутова стане Грушецькою.

Перейменування вулиць Київ

Перейменування вулиць Київа – один із вимушених заходів, спровокованих виходом закону про декомунізацію. Звикнути до змін мешканцям буде складно, проте згодом усі умовності зітруться та орієнтуватись у місті буде так само просто, як і раніше. Старожили міста вже стикалися з подібним нововведенням за часів Радянського Союзу, тепер їм треба прийняти зміни знову. Слід зазначити, що більшість людей мають позитивний настрій і відносяться до перейменування як до рядової процедури. Звичайно, складнощі та плутанина будуть, проте їх цілком реально подолати.

Перейменування вулиць Кієва (Київ) та область

Безпосередньо після ухвалення закону, що вимагає зробити зміну назв, найбільший обсяг роботи ліг на істориків і краєзнавців: саме їм потрібно було вибрати понад 270 нових назв, які напевно припали б до смаку всім жителям. При цьому поза увагою не залишилися думки простих городян, які також могли взяти участь у процесі перейменування, пропонуючи власні варіанти. Термін, на який можна було висловити свою думку – 2 тижні. Далі, найкраща назва обиралася шляхом голосування.

Хоч як це дивно, проте громадськість зіткнулася з тим, що більшість громадян просто не було поінформовано про те, що перейменування вулиць Київ чекає так швидко. Інформація була розміщена в газеті «Наше місто», проте таким чином її не було донесено до громадян достатньою мірою. Проте процес перейменування таки відбувся.

При цьому зміни торкнулися не лише Київ (Київа) – міст обласного значення, а й прилеглих до нього населених пунктів.

Перейменування вулиць Київ перелік змін.

Має перейменування вулиць Київа список, вдатися до ознайомлення з яким може будь-хто. Його було розміщено на офіційному сайті міста, а також протиражено у друкованих виданнях. Влада обіцяє, що незабаром усі об'єкти отримають оновлені таблички, орієнтуватися якими стане набагато легше.

Однозначно сказати, як відреагували на подібні зміни жителі поки що неможливо. Озброївшись списком з новими назвами, вони з ентузіазмом шукають потрібні адреси і знаходять їх.

Звикнути до змін, звичайно, складно. Проте анітрохи неможливо. Все залежить від самих людей та їхніх бажань.

Платинова Буковина, Чернівці

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