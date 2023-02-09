Как заменить водительские права беженцам из Украины в Германии?

- 16.02.2023 13:09
Как заменить водительские права беженцам из Украины в Германии?

Если лицо под статусом временной защиты в Германии и потеряли украинское водительское удостоверение или его украли, как получить новое удостоверение.

Как действовать чтобы получить немецкое водительское удостоверение ? Что нужно знать и как подготовиться к этой процедуре, - разъясняет юрист Виктория Коретник

1. Пожалуйста, обратитесь в отдел выдачи водительских прав по месту проживания.

Там, путем запроса в украинский реестр, будет проверено, есть ли у вас действительно водительское удостоверение. Если это подтвердится, Вы получите от этого учреждения водительское удостоверение, действительное в течение срока действия статуса защиты. Это водительское удостоверение признается в ЕС. (срок действия максимум до 6 марта 2025 г.)

Для запроса необходимы следующие данные, поэтому имеет смысл своевременно сделать копию водительского удостоверения:

Порядковый номер украинского водительского удостоверения (3 буквы),
номер водительского удостоверения и дата рождения.
Поиск на основании только фамилии невозможен.

2. При получении нового военного удостоверения:

Для водительских прав категории А и В предварительные медицинские осмотры в принципе не нужны.
Для получения водительских прав категории C и D необходимы медицинские осмотры. Пожалуйста, обратитесь в связи с этим в местный орган по выдаче водительских прав.

3. Если беженец из Украины - украинский профессиональный водитель:

В настоящее время Федеральное министерство по транспорту Германии (BMDV) работает вместе с федеральными землями, Федеральным управлением автомобильного транспорта, Федеральной типографией и Немецкой промышленно-торговой палатой (DIHT), чтобы создать необходимые процедуры и правовые основы для временного признания украинских профессиональных водительских квалификаций в Германии, требуемые ЕС.

BMDV планирует предоставлять актуальную информацию на главной странице.

Юрист также отметила, в случае если у Вас есть действительное украинское водительское удостоверение:

Вам не нужно ничего делать. Ваши украинские водительские права признаются в Германии и во всех странах ЕС. Не обязательно иметь заверенный перевод или международное водительское удостоверение.
В случае, если у вас есть цифровые украинские водительские права: Если при предъявлении цифрового украинского водительского удостоверения, после запроса в органы власти Украины будет подтверждено, что Ваше водительское удостоверение действительно, и что Вы имеете право управлять автомобилем, это цифровое украинское водительское удостоверение. будет признан.

Платинова Буковина, Чернівці

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