На Буковині судитимуть експосадовця, який обвинувачується у заволодінні лікарськими засобами на суму понад мільйон гривень

- 15.02.2023 14:05
На Буковині судитимуть експосадовця, який обвинувачується у заволодінні лікарськими засобами на суму понад мільйон гривень

У результаті досудового розслідування слідчі поліції довели причетність чернівчанина до привласнення отриманих, як гуманітарна допомога, медичних засобів та препаратів з метою власного збагачення. Наразі матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом відносно колишнього генерального директора Чернівецької обласної клінічної лікарні скеровано до суду для розгляду.

Задокументували протиправні дії експосадовця співробітники підрозділу захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Чернівецькій області спільно з колегами СБУ під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури.

З’ясувалося, що, будучи на посаді генерального директора обласної клінічної лікарні, чоловік отримав від іноземного благодійного фонду гуманітарну допомогу на суму майже 250 тисяч доларів США.

Під час документування незаконних дій посадовця правоохоронці виявили відсутність лікарських засобів на суму на суму понад 1 мільйон гривень. Серед них були медичні препарати, до складу яких входять психотропні речовини.

Співробітники Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області зібрали доказову базу незаконної діяльності фігуранта та скерували матеріали провадження до суду. Експосадовцю інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частинами:

- 5 статті 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

- 3 статті 308 (Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

За скоєне чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскація майна.

 

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