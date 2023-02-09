



Лукашенко заявив, що готовий воювати з Україною, якщо один солдат прийде на територію білорусі - 15.02.2023 14:01

Олександр Лукашенко заявив що готовий дозволити росії використати його країну як плацдарм для нового наступу на Україну

Так він відповів на запитання кореспондента Бі-бі-сі Стіва Розенберга під час прес-конференції у Мінську.

“Так, я готовий….Ви кажете “вторгнення”, у нас різні погляди на це.... Я думаю, що Росія була змушена здійснити ці дії для забезпечення своєї безпеки….Я готовий знову надати [територію]. Але я також готовий вести війну разом із росіянами з території Білорусі, але тільки в тому випадку, якщо хтось – навіть один солдат – прийде на нашу територію зі зброєю, щоб убивати моїх людей”, - заявив Лукашенко.

Питання участі Білорусі у війні обговорюється з лютого минулого року, оскільки російські війська використали територію цієї країни як плацдарм для вторгнення в Україну. Крім того, російські війська періодично завдають ударів по Україні з аеродромів та пускових установок, розташованих у Білорусі.

Глави Росії та Білорусі заявили про створення спільного угруповання військ. Крім того, Олександр Лукашенко неодноразово говорив, що Україна нібито готується до нападу на Білорусь, виправдовуючи таким чином потенційну можливість прямої участі Білорусі у війні.

Питання, яким задаються військові експерти та політики України та її союзників: наскільки ймовірною є пряма участь білоруської армії у війні на боці Росії? І крім того: чи можливе нове вторгнення з боку Білорусі російських військ - наприклад, у спробі нового штурму Києва?

Скільки російських військ у Білорусі?

Про можливість нових наступальних дій із білоруської території говорили протягом усього літа. При цьому у зведеннях Генштабу ЗСУ ситуація на Волинському та Поліському напрямках весь час характеризувалася як "без істотних змін".

Однак цієї осені Росія знову почала стягувати війська на білоруську територію. Ще більш тривожною ситуація стала з оголошенням у Росії мобілізації. За повідомленнями української розвідки, у Білорусі готуються прийняти 20 тисяч мобілізованих із РФ.

Лукашенко запросив російські війська на створення "регіонального угруповання". Якими будуть їхні завдання

10 жовтня, у день масованого ракетного обстрілу України (зокрема і з білоруської території), Олександр Лукашенко оголосив про створення спільного угруповання військ із Росією.

Донедавна постійний російський контингент у Білорусі налічував близько тисячі військовослужбовців.

Головним чином, до нього входили фахівці з обслуговування шести ударних літаків, чотирьох установок оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", 12 зенітно-ракетних комплексів С-400, а також зв'язківці зі станцій "Ганцевичі" та "Вілейка".

Наскільки суттєво зміниться ця кількість, поки що не відомо, хоча начальник білоруського департаменту військового співробітництва Валерій Ревенко заявив, що йдеться про дев'ять тисяч.

Якщо вірити фотографіям, що з'явилися в мережі, то, в основному, до Білорусі привозять нещодавно мобілізованих.

17 жовтня Білорусь заявила, що з Росії для спільного угруповання незабаром прибудуть близько 170 танків, до 100 гармат та мінометів калібром понад 100 мм та 200 бойових машин.

При цьому, за даними білоруського телеграм-каналу "Білоруський Гаюн", ешелони з росіянами прибувають до центральних та північних областей Білорусі, а не до прикордонних з Україною районів.

Платинова Буковина, Чернівці

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