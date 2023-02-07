Нужна ли перерегистрация авто на украинских номерах в Германии беженцам из Украины??- 13.02.2023 09:38
Перерегистрация авто на украинских номерах в Германии необходима или нет? В сетях распространяется фейк о том, что бежеенцы из Украины (которые оформили статус временной защиты в Германии) должны регистрировать свои авто на украинских номерах.
Юрист Виктория Коретник пояснила, что лицам, оформившим в Германии статус временной защиты, не нужно растаможивать свой автомобиль на украинских номерах. Также не нужно выезжать и заезжать в Германию.
Сейчас юристу неоднократно присылали документ (прикрепляем сундуки), на котором опираются те, кто утверждает, что бежавшие от войны в Германию лица должны перерегистрировать авто на украинских номерах.
Поскольку таких запросов много, юрист решил проанализировать законодательство и указанные документы на сайте Федерального министерства цифровых технологий и транспорта Германии, а также информацию с сайта федеральной земли Харц Нидерсаксен.
Германия действует непрозрачно в этом питании. По мнению юриста, это влияние того же лобби, которое проплачивал путин много лет в Германии. Ведь как иначе объяснить то, что в Германии сейчас умалчивают этот вопрос на официальном уровне? А в указанном официальном документе есть двоякое утверждение, которое увидеть профессиональный языковед, за выводом которого я обратилась. При этом нет никакой другой информации, ни в одном официальном источнике Германии!
А другие страны в ЕС (а это напомню, единое пространство с едиными правилами по СВХ), открыто информируют граждан Украины о том, что:
✅ пока лицо находится под статусом временной защиты, оно имеет право ездить в ЕС и в дальнейшем на авто с украинскими номерами и пользоваться украинским водительским удостоверением (даже 2-летним просроченным).
Коментарі (0)
Другие новости:
- 12.02.2023 09:17
- 10.02.2023 11:15
- 10.02.2023 08:43
- 09.02.2023 11:22
- 09.02.2023 11:20
- 08.02.2023 17:10
- 08.02.2023 16:36
- 08.02.2023 16:19
- 08.02.2023 16:17
- 07.02.2023 12:58