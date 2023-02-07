Нужна ли перерегистрация авто на украинских номерах в Германии беженцам из Украины??

- 13.02.2023 09:38
Нужна ли перерегистрация авто на украинских номерах в Германии беженцам из Украины??

Перерегистрация авто на украинских номерах в Германии необходима или нет? В сетях распространяется фейк о том, что бежеенцы из Украины (которые оформили статус временной защиты в Германии) должны регистрировать свои авто на украинских номерах.

Юрист Виктория Коретник пояснила, что лицам, оформившим в Германии статус временной защиты, не нужно растаможивать свой автомобиль на украинских номерах. Также не нужно выезжать и заезжать в Германию.
Сейчас юристу неоднократно присылали документ (прикрепляем сундуки), на котором опираются те, кто утверждает, что бежавшие от войны в Германию лица должны перерегистрировать авто на украинских номерах.

Поскольку таких запросов много, юрист решил проанализировать законодательство и указанные документы на сайте Федерального министерства цифровых технологий и транспорта Германии, а также информацию с сайта федеральной земли Харц Нидерсаксен.

Германия действует непрозрачно в этом питании. По мнению юриста, это влияние того же лобби, которое проплачивал путин много лет в Германии. Ведь как иначе объяснить то, что в Германии сейчас умалчивают этот вопрос на официальном уровне? А в указанном официальном документе есть двоякое утверждение, которое увидеть профессиональный языковед, за выводом которого я обратилась. При этом нет никакой другой информации, ни в одном официальном источнике Германии!

А другие страны в ЕС (а это напомню, единое пространство с едиными правилами по СВХ), открыто информируют граждан Украины о том, что:

✅ пока лицо находится под статусом временной защиты, оно имеет право ездить в ЕС и в дальнейшем на авто с украинскими номерами и пользоваться украинским водительским удостоверением (даже 2-летним просроченным).

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: регистрация авто на украинских номерах в Германии, оформление авто беженца в Германии

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