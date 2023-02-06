По території України 10 лютого було випущено понад 100 ракет

- 12.02.2023 09:17
По території України 10 лютого було випущено понад 100 ракет

Інститут вивчення війни: територією України у п'ятницю було випущено понад 100 ракет

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному бюлетені пише про серію російських ударів ракетами та дронами, нанесених у п'ятницю. За даними української влади, територією країни було випущено понад 100 ракет і семеро безпілотників Shahed. Аналітики ISW зазначають, що російська сторона перебільшує ефективність таких ударів, які потребують боєприпасів, кількість яких обмежена.

Значних змін лінії фронту немає: російські сили продовжують атакувати на північний захід від Сватового та Кремінної (Луганська область), в районі Бахмута та на заході Донецької області; повідомлялося про окремі бої в Запорізькій області.

У зведенні також описується епізод із російською колоною бронетехніки, яка, як пишуть "військорські" телеграм-канали, була розгромлена в районі Вугледару. ISW називає цю історію свіжою больовою точкою в інформаційному просторі. Російські провоєнні блогери обурюються тим, що колона стала легкою мішенню через відсутність належного прикриття: одні покладають відповідальність за загибель бійців та знищення техніки на генерала Рустама Мурадова (під його командуванням у листопаді росіяни штурмували Павлівку – також зі значними втратами). громадським трибуналам над командирами, що проштрафилися.

Така критика характерна для російських провоєнних блогерів, зазначає ISW: покладання провини за провали на окремих офіцерів веде увагу від системних проблем російських збройних сил, зокрема поганої підготовки мобілізованих. Російські військові офіційно не коментували втрати за невдалої спроби наступу під Вугледаром.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: атака 10 лютого по Україні

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