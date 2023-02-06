



Президент Бразилії Лула да Сілва хоче досягти миру в Україні переговорами - 10.02.2023 11:15

Президенти США та Бразилії - Джо Байден і Лула да Сілва закликали до "справедливого та міцного світу" в Україні, йдеться в їх спільній заяві, поширеній прес-службою Білого дому за підсумками зустрічі політиків у Вашингтоні.

Це обтічне формулювання відображає те, як по-різному дві країни ставляться до цієї війни: якщо США очолюють коаліцію країн, які надають військову та фінансову допомогу Україні у відображенні російського вторгнення, то Бразилія, як і деякі інші великі демократичні країни, наприклад, ПАР чи Індія, утримується від підтримки будь-якої з воюючих сторін.

Як повідомляє AFP, після зустрічі з Байденом президент Бразилії розповів журналістам, що хоче зібрати групу країн, які ніяк не залучені до війни Росії проти України, щоб за їх посередництва домогтися миру. Бразильські ЗМІ писали, що Лула бачить у складі цього "клубу світу" Китай, Індію та Туреччину.

У Білому домі заявили, що продовжать підтримувати Київ, а рішення про доречність переговорів із Москвою має ухвалювати президент України Володимир Зеленський.

Платинова Буковина, Чернівці

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