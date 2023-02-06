



Група рятувальників ДСНС прибула до Туреччини для допомоги у ліквідації наслідків потужного землетрусу - 09.02.2023 11:20

Перша група рятувальників ДСНС прибула до Туреччини для допомоги у ліквідації наслідків потужного землетрусу!

Перша група Зведеного загону ДСНС, до складу якого увійшли рятувальники Мобільного рятувального центру швидкого реагування, пожежні-рятувальники, медики, кінологічні розрахунки Міжрегіонального центру швидкого реагування вже прибули до аеропорту м. Газіантеп і готові вирушити до місця проведення пошуково-рятувальних робіт, щоб приєднатися до міжнародної команди пошуковців.

Друга група рятувальників прямує наземним шляхом і приєднається до колег одразу по прибуттю на місце призначення.

Загалом на ліквідацію наслідків потужного землетрусу від України направлено 87 чоловік особового складу, 18 одиниць техніки та 10 пошуково-рятувальних собак.

Групи забезпечені супутниковими терміналами Starlink, дронами, технікою та всім необхідним обладнанням для виконання завдань на місці пошуково-рятувальної операції.



Вже понад 60 тисяч осіб бере участь у ліквідації наслідків землетрусу в Туреччині, 43 країни заявили і надають допомогу. ДСНС мобілізувала загін рятувальників, які вирушили на допомогу до постраждалої країни. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ заявив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Володимир Демчук.

«Відповідно до указу Президента та на розпорядження Кабінету Міністрів України, відповідно до наказу Голови Служби Сергія Крука, рятувальники були мобілізовані ДСНС. Це найбільш підготовлені фахівці, які вміють працювати під час землетрусів, під час техногенних завалів. Основне завдання — пошук і рятування вцілілих громадян під завалами, надання їм домедичної допомоги», — повідомив Демчук.

•При формуванні загону було враховано фактор готовності Служби виконувати обов’язки на території України: «Хочу запевнити, що спроможність ДСНС не погіршилася. ДСНС готова виконувати завдання на території нашої держави. Загін не вплинув на зниження готовності».

Платинова Буковина, Чернівці

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