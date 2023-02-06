Цілі російського наступу - Харківська та Запорізька області

- 08.02.2023 16:36
Цілі російського наступу - Харківська та Запорізька області

Глава РНБО України Данилов: цілі російського наступу - Харківська та Запорізька області

Київ очікує, що цілями російського наступу, що готується, будуть Харківська і Запорізька області, сказав голова Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов.

В інтерв'ю Reuters він розповів, що російські збройні сили промацували оборону Києва в частково окупованій Запорізькій області, яка є частиною наземного мосту, що контролюється Москвою, між східною Україною та Кримом.

Українські чиновники, а також західні ЗМІ повідомляли, що найближчим часом Москва може розпочати новий наступ на території України.

Київ також готується до весняного наступу, очікуючи на постачання західної бронетехніки.

"Дуже багато питань залежить від кількості поставок снарядів, - сказав Данилов. - Тому що якщо у вас є зброя, але нема чим стріляти, то це виклик".

Платинова Буковина, Чернівці

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