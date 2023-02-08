Зеленський виступив в Лондоні- 08.02.2023 16:17
Зеленський виступив у Вестмінстері перед членами британського парламенту
Він подякував Британії за військову підтримку і закликав надати Україні військову авіацію, подарувавши спікеру парламенту шолом українського пілота. На ньому написано: "У нас є свобода. Дайте нам крила, щоб її захистити".
Зеленський заявив, що далі він проведе зустріч із королем Карлом III, а ввечері він полетить до Парижа на зустріч із президентом Франції.
Лондон допомагав Києву з першого дня війни, сказав Володимир Зеленський у британському парламенті.
"Велика Британія - ви простягли руку допомоги, коли світ ще не зрозумів, як реагувати", - заявив Зеленський і подякував Борису Джонсону, який у лютому 2022 року займав крісло прем'єр-міністра.
Зеленський також подякував чинному прем'єру Ріші Сунаку за те, що Великобританія погодилася передати Україні 14 танків. Він також закликав союзників підтримувати Київ озброєнням та попросив відправити в Україну бойові літаки.
Зеленський також підкреслив, що важливо підтримувати "світовий порядок, що ґрунтується на правилах", а той, що інвестує в терор, має бути притягнутий до відповідальності і повинен компенсувати втрати тим, хто від нього постраждав. Тому Зеленський вкотре закликав до створення спеціального трибуналу для російського керівництва.
"Росія програє, - заявив Зеленський. - Будь-який агресор програє. Наша перемога змінить світ, і ці зміни давно потрібні світові".
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