Хід війни в Україні: 348-й день війни

- 06.02.2023 16:55
Хід війни в Україні: 348-й день війни

Головне за вечір понеділка, Закінчується 348-й день війни

Український офіцер Денис Ярославський повідомив журналістам, що армія РФ зайняла близько третини Бахмута, і ситуація там "об'єктивно важка". За його словами, "ворог зайняв частково місто: промзону та приватний сектор по річці".

Експерт американського Центру військово-морського аналізу Майкл Кофман припустив, що російський наступ, на який багато хто чекає вже найближчими тижнями, обмежиться територіями Донецької та Луганської областей - на більше у Росії недостатньо сил.

Губернатор Білгородської області Росії В'ячеслав Гладков повідомив, що у понеділок в одному із прикордонних сіл області під обстрілом з боку України загинула літня місцева мешканка.

Європейський союз підтвердив, що президент України Володимир Зеленський отримав запрошення приїхати на саміт ЄС, що відбудеться у Брюсселі цього тижня. Однак, за даними ЗМІ, візит може не відбутися з міркувань безпеки.

Синод української Греко-католицької церкви вирішив перейти до святкування Різдва 25 грудня – як це робить більшість християн. Раніше УГКЦ дотримувалась прийнятої у багатьох православних країнах, у тому числі в Росії, традиції святкувати Різдво 7 січня.

Автокефальна Православна церква України також пообіцяла подумати про перенесення святкування Різдва.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: віина хроніки

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 5 тисяч людей На більшій частині півдня Туреччини та півночі Сирії всю ніч тривала рятувальна
- 07.02.2023 12:58
Жертв землетрусів у Туреччині та Сирії вже понад 4310 осіб На більшій частині півдня Туреччини та півночі Сирії всю ніч тривала
- 06.02.2023 13:51
На Вижниччині поліцейські повідомили про підозру чоловікові за нанесення тяжких тілесних ушкоджень односельчанину Уночі, 5 лютого, на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що до лікарні госпіталізували 34-річного
- 06.02.2023 12:19
Чехия продлит статус временной защиты для тех, кто имеет визу CUAET Как продлить статус временной защиты в Чехии?
- 03.02.2023 17:04
Как играть в онлайн-казино MonoSlot? Лицензионное казино MonoSlot является одним из самых рейтинговых в Украине
- 03.02.2023 16:39
В США народилася дитина із протизаплідною внутрішньоматковою спіраллю в руці Молода мама виклала фотографію сина у соціальній мережі та зібрала мільйони переглядів
- 01.02.2023 14:26
росія готує новий наступ у Донецькій області лютий 2023 За останні три дні Росія, ймовірно, перевела розвідувальні атаки в районі
- 31.01.2023 14:20
Швидкого рішення про вступ України до ЄС на саміті не буде Згідно з проектом комюніке, з яким ознайомилося видання Euractiv, лідери ЄС
- 31.01.2023 14:18
Міжнародна федерація журналістів виключить Спілку журналістів Росії Скандинавські профспілки журналістів звинуватили Міжнародну федерацію журналістів (IFJ) у "корупційній діяльності"
- 31.01.2023 13:17
Як оформити посвідчення особи на повернення в Україну для депортованих українців У листопаді Кабмін запровадив експериментальний проєкт для оформлення посвідчення на повернення в Україну депортованих людей.
- 31.01.2023 11:24

Всі новини