Хід війни в Україні: 348-й день війни- 06.02.2023 16:55
Головне за вечір понеділка, Закінчується 348-й день війни
Український офіцер Денис Ярославський повідомив журналістам, що армія РФ зайняла близько третини Бахмута, і ситуація там "об'єктивно важка". За його словами, "ворог зайняв частково місто: промзону та приватний сектор по річці".
Експерт американського Центру військово-морського аналізу Майкл Кофман припустив, що російський наступ, на який багато хто чекає вже найближчими тижнями, обмежиться територіями Донецької та Луганської областей - на більше у Росії недостатньо сил.
Губернатор Білгородської області Росії В'ячеслав Гладков повідомив, що у понеділок в одному із прикордонних сіл області під обстрілом з боку України загинула літня місцева мешканка.
Європейський союз підтвердив, що президент України Володимир Зеленський отримав запрошення приїхати на саміт ЄС, що відбудеться у Брюсселі цього тижня. Однак, за даними ЗМІ, візит може не відбутися з міркувань безпеки.
Синод української Греко-католицької церкви вирішив перейти до святкування Різдва 25 грудня – як це робить більшість християн. Раніше УГКЦ дотримувалась прийнятої у багатьох православних країнах, у тому числі в Росії, традиції святкувати Різдво 7 січня.
Автокефальна Православна церква України також пообіцяла подумати про перенесення святкування Різдва.
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