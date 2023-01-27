



Чехия продлилит статус временной защиты для тех, кто имеет визу CUAET - 03.02.2023 17:04

Чехия продлилит статус временной защиты для тех, кто имел визу CUAET. Важная информация для владельцев канадских виз о программе CUAET от Ministerstva Vnitra ČR.

Как продлить статус временной защиты в Чехии? Инструкцию мы разместили ранее

Как сообщила юрист Виктория Коретник, Чехия буквально недавно приняла изменения, в которых отмечено, что если CUAET оформлен до 10.02.2023г., то в Чехии данному лицу будет продлен статус временной защиты.

Учитывая, что некоторые типы виз, предоставленных Канадой, были выданы до вступления в силу Закона № 175/2022 Sb. "Lex Ukraine" о продлении временной защиты, Министерство внутренних дел сообщает, что так называемая "канадская виза" ("Temporary Resident Visa"), выданная до 10.02.2023, не будет препятствием для продления временной защиты.

Это касается виз с пометкой "V1" или "W1".

Смотрите сообщения властей Чехии на официальном сайте:

Сейчас гражданам Украины предоставляется так называемая временная защита, которая может занять максимум 1 год. Этот статус можно получить в региональных центрах помощи гражданам Украины. Эта виза позволяет находиться в Чехии, а также работать и получать медицинскую помощь. Лица, уже получившие специальную долгосрочную визу, автоматически получают временную защиту.

Граждане Украины также могут приехать на территорию Чешской Республики без визы, но в таком случае они могут находиться здесь максимум 90 дней в течение 180-дневного периода. Украинское правительство объявило о всеобщей мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Пограничники не позволяют мужчинам этого возраста пересекать границу. Мужчины в возрасте 18-60 лет могут выезжать за пределы Украины в таких случаях: лица, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе, мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) младше 18 лет, и другие исключения, предусмотренные статьей 23 закона о мобилизации.

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