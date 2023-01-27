Чехия продлилит статус временной защиты для тех, кто имеет визу CUAET

- 03.02.2023 17:04
Чехия продлилит статус временной защиты для тех, кто имеет визу CUAET

Чехия продлилит статус временной защиты для тех, кто имел визу CUAET. Важная информация для владельцев канадских виз о программе CUAET от Ministerstva Vnitra ČR.

Как продлить статус временной защиты в Чехии? Инструкцию мы разместили ранее

Как сообщила юрист Виктория Коретник, Чехия буквально недавно приняла изменения, в которых отмечено, что если CUAET оформлен до 10.02.2023г., то в Чехии данному лицу будет продлен статус временной защиты.

Учитывая, что некоторые типы виз, предоставленных Канадой, были выданы до вступления в силу Закона № 175/2022 Sb. "Lex Ukraine" о продлении временной защиты, Министерство внутренних дел сообщает, что так называемая "канадская виза" ("Temporary Resident Visa"), выданная до 10.02.2023, не будет препятствием для продления временной защиты.

Это касается виз с пометкой "V1" или "W1".
Смотрите сообщения властей Чехии на официальном сайте:

Сейчас гражданам Украины предоставляется так называемая временная защита, которая может занять максимум 1 год. Этот статус можно получить в региональных центрах помощи гражданам Украины. Эта виза позволяет находиться в Чехии, а также работать и получать медицинскую помощь. Лица, уже получившие специальную долгосрочную визу, автоматически получают временную защиту.

Граждане Украины также могут приехать на территорию Чешской Республики без визы, но в таком случае они могут находиться здесь максимум 90 дней в течение 180-дневного периода. Украинское правительство объявило о всеобщей мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Пограничники не позволяют мужчинам этого возраста пересекать границу. Мужчины в возрасте 18-60 лет могут выезжать за пределы Украины в таких случаях: лица, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе, мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) младше 18 лет, и другие исключения, предусмотренные статьей 23 закона о мобилизации.

Контактный телефон: +420 974 801 802

Адрес электронной почты: ukrajina@mvcr.cz

 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: статус временной защиты в Чехии и CUAET, продляют ли статус при CUAET

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Как играть в онлайн-казино MonoSlot? Лицензионное казино MonoSlot является одним из самых рейтинговых в Украине
- 03.02.2023 16:39
росія готує новий наступ у Донецькій області лютий 2023 За останні три дні Росія, ймовірно, перевела розвідувальні атаки в районі
- 31.01.2023 14:20
Швидкого рішення про вступ України до ЄС на саміті не буде Згідно з проектом комюніке, з яким ознайомилося видання Euractiv, лідери ЄС
- 31.01.2023 14:18
Міжнародна федерація журналістів виключить Спілку журналістів Росії Скандинавські профспілки журналістів звинуватили Міжнародну федерацію журналістів (IFJ) у "корупційній діяльності"
- 31.01.2023 13:17
Як оформити посвідчення особи на повернення в Україну для депортованих українців У листопаді Кабмін запровадив експериментальний проєкт для оформлення посвідчення на повернення в Україну депортованих людей.
- 31.01.2023 11:24
Парламент Туреччини відмовився схвалити прийняття Швеції та Фінляндії до НАТО
- 30.01.2023 13:53
У США припинилося виробництво легендарної моделі Boeing Компанія Boeing 31 січня доставить останній літак Boeing легендарної
- 30.01.2023 13:52
Блумберг: Путін готує новий наступ на Україну, війна може затягтися на роки Майже через рік після вторгнення, яке мало зайняти кілька тижнів, російський президент
- 27.01.2023 17:00
Кабмін України заборонив чиновникам їздити за кордон Таку постанову сьогодні було ухвалено на засіданні кабінету міністрів України.
- 27.01.2023 14:29
338-й день війни в Україні: головне Йде 338-й день війни, ось головне 27.01.23р.
- 27.01.2023 14:15

Всі новини