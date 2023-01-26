Швидкого рішення про вступ України до ЄС на саміті не буде

- 31.01.2023 14:18
Швидкого рішення про вступ України до ЄС на саміті не буде

Euractiv: Швидкого рішення про вступ України до ЄС на саміті не буде

На саміт Україна-Євросоюз у Києві, який відбудеться 3 лютого, приїдуть президент Європейської ради Шарль Мішель, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн та головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. Вони мають зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю.

Згідно з проектом комюніке, з яким ознайомилося видання Euractiv, лідери ЄС та України мають намір підтвердити, що "майбутнє України та її громадян перебуває в Європейському Союзі" та "свою відданість підтримці подальшої європейської інтеграції України".

Крім цього, на саміті обговорять безмитний доступ для українського експорту, доступ до зони, вільної від роумінгу, та включення до єдиної зони платежів у євро.

Але незважаючи на рішення надати Києву статусу кандидата в червні минулого року, перспектива вступу України найближчим часом залишається малоймовірною, повідомляє Euractiv з посиланням на анонімного дипломата ЄС.

Декілька дипломатів ЄС заявили, що формулювання у проекті декларації стало "надто прогресивним для деяких більш скептично налаштованих держав-членів, і очікується опір з боку Франції, Німеччини, Іспанії, Нідерландів, Португалії, Данії та Бельгії".

Президент Франції Еммануель Макрон заявив минулого року, що можуть пройти "десятиліття", перш ніж Україна зможе приєднатися до блоку.

У приватних бесідах офіційні особи ЄС, які працюють над цим питанням, зазначили, що Україна досягла значного прогресу в ухваленні нового закону про ЗМІ та просуванні ключових кандидатів до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури країни.

"З огляду на те, що це країна, яка перебуває у стані війни, вони дійсно доклали величезних зусиль, щоб виконати те, що від них вимагає процес розширення", - розповів один з офіційних осіб ЄС, обізнаний у цьому питанні.

Ключові слова: вступ Україні в ЄС прогноз 2023

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