Кабмін України заборонив чиновникам їздити за кордон

- 27.01.2023 14:29
Кабмін України заборонив чиновникам їздити за кордон

Таку постанову сьогодні було ухвалено на засіданні кабінету міністрів України.

Українським посадовцям тепер можна їздити за межі України лише у відрядження.

"Народні депутати, чиновники, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадових осіб можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження. Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, догляду за неповнолітніми дітьми - можна. Кататися на відпочинок - ні" , - цитує УНІАН прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Раніше аналогічне рішення прийняла РНБО - рада національної безпеки України, куди входять перші особи держави.

Через новорічну поїздку до Іспанії вже пішов у відставку заступник генпрокурора Олексій Симоненко. Депутата Верховної Ради від партії "Слуга народу" Миколу Тищенка помітили в Таїланді, де нібито проводив зустріч з українською громадою. Його виключили з партійної фракції та із самої партії.

Глава партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко тижнями відпочиває на сонячних курортах Дубаї, повідомляє український журналіст Михайло Ткач, який лишив Тимошенко на дубайському пляжі.
В Емірати Тимошенко поїхала перед Новим роком Разом із нею до Дубаї тоді вирушив голова фракції «Відновлення України» Верховної ради Вадим Столар — колишній член ОПЗЖ, за сумісництвом київський будівельний діл. Компанію Тимошенко та Столару склала колега Столара із забороненої ОПЗЖ депутат Верховної ради Наталія Королевська, стара подруга «газової принцеси».

Королевська, її чоловік Юрій Солод та син Ростислав — депутат міськради Краматорська, у Дубаї володіють нерухомістю на суму $10 млн. У Тимошенко в Дубаї постійно живе її дочка Євгенія. Із Дубая Євгенія Тимошенко разом із матір'ю іноді вибираються у приватних справах до Австрії, де мають нерухомість в елітному кварталі Відня.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Тімошенко в Дубае, Тіщенко, Тищенко Таїланд

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Блумберг: Путін готує новий наступ на Україну, війна може затягтися на роки Майже через рік після вторгнення, яке мало зайняти кілька тижнів, російський президент
- 27.01.2023 17:00
338-й день війни в Україні: головне Йде 338-й день війни, ось головне 27.01.23р.
- 27.01.2023 14:15
Николая Тищенко уволили и исключили из партии Также Тищенко могут исключить из состава фракции «Слуга народа».
- 26.01.2023 16:19
Британська розвідка: росія готує поповнення для України У своєму свіжому зведенні в обліковому записі міноборони Великобританії
- 26.01.2023 15:53
Трамп заявив про ризик початку ядерної війни через передачу Україні західних танків Передача Україні танків Leopard 2 та Abrams західними союзниками може
- 26.01.2023 15:43
Буковинські поліцейські розшукали зниклу неповнолітню чернівчанку Нагадаємо, що увечері 23 січня 16-річна Анастасія пішла з дому і
- 26.01.2023 13:43
Платну реєстрацію в’їзду до ЄС відклали до листопада 2023 року Планувалося, що Європейська система інформації та авторизації подорожей
- 26.01.2023 11:24
Центр Сахарова повідомив про виселення з будівлі у центрі Москви Причина - оновлений закон про "іноагентів", який набув
- 25.01.2023 14:45
Виконавчий директор Nord Stream 2 Маттіас Варніг розповів, що розмовляв із Володимиром Путіним Варніг - єдиний громадянин Німеччини, який потрапив
- 25.01.2023 11:35
Кирило Тимошенко підтвердив, що йде у відставку Заступник глави офісу президента України Кирило Тимошенко підтвердив, що
- 24.01.2023 18:32

Всі новини