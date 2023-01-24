



Кабмін України заборонив чиновникам їздити за кордон - 27.01.2023 14:29

Таку постанову сьогодні було ухвалено на засіданні кабінету міністрів України.

Українським посадовцям тепер можна їздити за межі України лише у відрядження.

"Народні депутати, чиновники, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадових осіб можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження. Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, догляду за неповнолітніми дітьми - можна. Кататися на відпочинок - ні" , - цитує УНІАН прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Раніше аналогічне рішення прийняла РНБО - рада національної безпеки України, куди входять перші особи держави.

Через новорічну поїздку до Іспанії вже пішов у відставку заступник генпрокурора Олексій Симоненко. Депутата Верховної Ради від партії "Слуга народу" Миколу Тищенка помітили в Таїланді, де нібито проводив зустріч з українською громадою. Його виключили з партійної фракції та із самої партії.

Глава партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко тижнями відпочиває на сонячних курортах Дубаї, повідомляє український журналіст Михайло Ткач, який лишив Тимошенко на дубайському пляжі.

В Емірати Тимошенко поїхала перед Новим роком Разом із нею до Дубаї тоді вирушив голова фракції «Відновлення України» Верховної ради Вадим Столар — колишній член ОПЗЖ, за сумісництвом київський будівельний діл. Компанію Тимошенко та Столару склала колега Столара із забороненої ОПЗЖ депутат Верховної ради Наталія Королевська, стара подруга «газової принцеси».

Королевська, її чоловік Юрій Солод та син Ростислав — депутат міськради Краматорська, у Дубаї володіють нерухомістю на суму $10 млн. У Тимошенко в Дубаї постійно живе її дочка Євгенія. Із Дубая Євгенія Тимошенко разом із матір'ю іноді вибираються у приватних справах до Австрії, де мають нерухомість в елітному кварталі Відня.

Платинова Буковина, Чернівці

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