



338-й день війни в Україні: головне - 27.01.2023 14:15

Йде 338-й день війни, ось головне 27.01.23р.

Прес-секретар президента росії дмитро пєсков заявив , що укази путіна про помилування ув'язнених, які брали участь у складі ПВК "Вагнер" у бойових діях, засекречені. За його твердженням, звільнення ув'язнених, які вирушили на війну, йде в рамках закону.

Польща надішле 60 танків в Україну, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький порадив західній Європі наслідувати приклад Польщі.

Офіційний представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що постачання танків Києву виводять відносини Росії та Заходу на новий рівень "протистояння з нашою країною, з нашим народом".

За даними агентства Блумберг, ЄС запропонує нові санкції проти Білорусі, які стосуватимуться технологій подвійного призначення. Євросоюз також хоче обмежити експорт нафти, вугілля, сталі та золота, предметів розкоші, а також запровадити санкції в авіаційному та енергетичному секторах.

Колишнього поліцейського, який виходив на Червону площу з плакатом на підтримку Олексія Навального, заочно засуджено у справі про "військові фейки". Це перший заочний вирок за статтею КК, яка з'явилася після початку повномасштабної війни проти України. Поліцейського звинуватили у поширенні "фейків" про російську армію через кілька постів у соцмережах, опублікованих навесні.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини