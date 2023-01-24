338-й день війни в Україні: головне

- 27.01.2023 14:15
338-й день війни в Україні: головне

Йде 338-й день війни, ось головне 27.01.23р.

Прес-секретар президента росії дмитро пєсков заявив , що укази путіна про помилування ув'язнених, які брали участь у складі ПВК "Вагнер" у бойових діях, засекречені. За його твердженням, звільнення ув'язнених, які вирушили на війну, йде в рамках закону.

Польща надішле 60 танків в Україну, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький порадив західній Європі наслідувати приклад Польщі.

Офіційний представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що постачання танків Києву виводять відносини Росії та Заходу на новий рівень "протистояння з нашою країною, з нашим народом".

За даними агентства Блумберг, ЄС запропонує нові санкції проти Білорусі, які стосуватимуться технологій подвійного призначення. Євросоюз також хоче обмежити експорт нафти, вугілля, сталі та золота, предметів розкоші, а також запровадити санкції в авіаційному та енергетичному секторах.

Колишнього поліцейського, який виходив на Червону площу з плакатом на підтримку Олексія Навального, заочно засуджено у справі про "військові фейки". Це перший заочний вирок за статтею КК, яка з'явилася після початку повномасштабної війни проти України. Поліцейського звинуватили у поширенні "фейків" про російську армію через кілька постів у соцмережах, опублікованих навесні.

Платинова Буковина, Чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Блумберг: Путін готує новий наступ на Україну, війна може затягтися на роки Майже через рік після вторгнення, яке мало зайняти кілька тижнів, російський президент
- 27.01.2023 17:00
Кабмін України заборонив чиновникам їздити за кордон Таку постанову сьогодні було ухвалено на засіданні кабінету міністрів України.
- 27.01.2023 14:29
Николая Тищенко уволили и исключили из партии Также Тищенко могут исключить из состава фракции «Слуга народа».
- 26.01.2023 16:19
Британська розвідка: росія готує поповнення для України У своєму свіжому зведенні в обліковому записі міноборони Великобританії
- 26.01.2023 15:53
Трамп заявив про ризик початку ядерної війни через передачу Україні західних танків Передача Україні танків Leopard 2 та Abrams західними союзниками може
- 26.01.2023 15:43
Буковинські поліцейські розшукали зниклу неповнолітню чернівчанку Нагадаємо, що увечері 23 січня 16-річна Анастасія пішла з дому і
- 26.01.2023 13:43
Платну реєстрацію в’їзду до ЄС відклали до листопада 2023 року Планувалося, що Європейська система інформації та авторизації подорожей
- 26.01.2023 11:24
Центр Сахарова повідомив про виселення з будівлі у центрі Москви Причина - оновлений закон про "іноагентів", який набув
- 25.01.2023 14:45
Виконавчий директор Nord Stream 2 Маттіас Варніг розповів, що розмовляв із Володимиром Путіним Варніг - єдиний громадянин Німеччини, який потрапив
- 25.01.2023 11:35
Кирило Тимошенко підтвердив, що йде у відставку Заступник глави офісу президента України Кирило Тимошенко підтвердив, що
- 24.01.2023 18:32

Всі новини