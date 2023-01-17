Адміністрація Байдена схильна надати Україні танки Abrams

- 23.01.2023 15:12
Адміністрація Байдена схильна надати Україні танки Abrams

Wall Street Journal: Адміністрація Байдена схильна надати Україні танки Abrams, щоб виконати умову Німеччини на передачу "Леопардів"

Адміністрація Байдена, попри свою колишню позицію, схиляється до того, щоб передати Україні поки не певну кількість танків Abrams, щоб тим самим зняти заперечення Німеччини проти постачання німецьких танків Leopard 2, повідомляє газета Wall Street Journal (потрібна підписка) на посиланням на неназвані джерела. США. Аналогічну інформацію передав телеканал Sky News Arabia з посиланням на джерело в Пентагоні, також анонімне.

За словами співрозмовників WSJ, про постачання "абрамсів" може бути оголошено цього тижня. Офіційно Білий дім відмовився від коментарів, пише газета.

Як повідомляли ЗМІ, уряд Німеччини відмовлявся передавати Україні власні танки Leopard 2 і дозволяти їхній реекспорт третім країнам, таким як Польща та Фінляндія, якщо зі свого боку США не погодяться передати Україні танки Abrams. А це в Пентагоні виключали категорично, стверджуючи, що танки Abrams надто складні в обслуговуванні і, зокрема, працюють на реактивному паливі, а не на дизельному, як решта (від відповідей на питання про те, як такі вимогливі машини функціонували в Європі досі. , американські військові ухилялися).

За словами джерел Wall Street Journal, позиція адміністрації почала змінюватися після телефонної розмови президента Джо Байдена з канцлером Олафом Шольцем 17 січня, коли Байден погодився вивчити можливість передачі американських танків, незважаючи на позицію Пентагону.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: танки Abrams Україна США

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