пригожин попросив заборонити негативні публікації про членів вагнер

- 23.01.2023 17:28
пригожин попросив заборонити негативні публікації про членів вагнер

Пригожин закликав заборонити публікації про минуле колишніх засуджених із чвк «вагнер»

Голова приватної військової компанії  вагнер" євген пригожин опублікував лист до спікера Держдуми в'ячеслава володіна з проханням заборонити негативні публікації про членів ЧВК. Документ розміщено у Telegram-каналі "Прес-служба Пригожина".

"Прошу вас терміново розробити внесення до Кримінального кодексу російської федерації статті 280.5 "Про дискредитацію учасників бойових дій, добровольців, у тому числі колишніх засуджених"", - йдеться у листі.

Пригожин закликав заборонити публічні дії, спрямовані на дискредитацію добровольців та колишніх ув'язнених з їх числа, а також заборонити поширення інформації про їхні минулі правопорушення та будь-яку критику учасників спеціальної військової операції (СВО) в Україні. На думку підприємця, за подібними діями має бути покарання через позбавлення волі на строк до п'яти років.

Пригожин вважає, що деякі блогери, низка ЗМІ та Telegram-каналів цілеспрямовано публікують негативну інформацію про добровольців, які беруть участь у СВО. Така діяльність, на його переконання, мусить бути припинена, оскільки вона допомагає противникам государства.

Раніше Пригожин заявив, що бажання ув'язнених в'їхати до зони СВО свідчить про їхню усвідомленість. За його словами, рівень свідомості у цих людей розвинений більше, ніж у російської еліти.

4 березня президент росії володимир путін підписав закон про кримінальну відповідальність за поширення фейкової інформації про російські збройні сили. Максимальне покарання нею становить до 15 років позбавлення волі.

Платинова Буковина, Чернівці

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