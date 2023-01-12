Число жертв попадання російської ракети до багатоповерхового житлового будинку в Дніпрі збільшилося вже до 21

- 15.01.2023 10:37
Число жертв попадання російської ракети до багатоповерхового житлового будинку в Дніпрі збільшилося вже до 21

Число жертв попадання російської ракети до багатоповерхового житлового будинку в Дніпрі збільшилося вже до 20, залишається невідомою доля десятків людей, заявив вранці в неділю голова обласної військової адміністрації. Пошуків-рятувальні роботи продовжуються.

Українські військові відкинули версію про те, що російська ракета Х-22 могла потрапити до житлового будинку внаслідок роботи системи ППО – вони заявляють, що не мають коштів, що дозволяють збивати такі ракети. Версію про ППО висували не лише російські провоєнні блогери, а й радник глави офісу президента України Олексій Арестович.

Міноборони Росії досі не прокоментувало попадання ракети до житлового будинку у Дніпрі, але опублікувало вранці у своєму телеграм-каналі фото з ракетою та словами: "Заряджаємо на повну". Російські офіційні ЗМІ не розповідають про вибух будинку у Дніпрі.

Британський уряд офіційно оголосив про те, що вже найближчими тижнями Великобританія направить в Україну 14 танків Challenger 2, а також 30 важких самохідних артилерійських установок AS-90. Британія стане першою країною, яка розпочне постачання танків. Влада України розраховує, що її приклад наслідують інші держави-союзники.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: попадання російської ракети житловий будинок в Дніпрі

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