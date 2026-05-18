



Зеленський вперше розповів про контакти з Абрамовичем: які сигнали передавали Кремлю - 07.06.2026 10:24

Президент України Володимир Зеленський поділився подробицями неофіційного контакту з російським бізнесменом Роман Абрамович, який, за його словами, намагався виконувати роль неформального посередника між Києвом і Кремлем.

За словами глави держави, під час одного з візитів до української столиці Абрамович повідомив, що має можливість передати особисті повідомлення між українським та російським керівництвом. При цьому бізнесмен наполягав на максимальній непублічності таких контактів і просив уникати будь-якого розголосу.

Президент зазначив, що для української сторони не мало принципового значення, у який спосіб може бути донесена позиція України до російського керівництва. Саме тому він погодився вислухати пропозиції та озвучити українське бачення ситуації.

Якою була мета зустрічі

За словами Зеленського, головним завданням посередника було з'ясувати, чи готова Україна до компромісів у питаннях, пов'язаних із війною та можливими переговорами.

Український президент наголосив, що одразу окреслив принципову позицію держави щодо територіальної цілісності та суверенітету. Київ не розглядає варіанти поступок, які могли б означати фактичне визнання результатів російської агресії або втрату українських територій.

Саме ця позиція, за словами президента, і була передана через Абрамовича до Кремля. Українська влада підкреслила, що не погодиться на рішення, які можуть бути розцінені як перемога Росії за рахунок українських інтересів.

Чи був Абрамович офіційним посередником

Володимир Зеленський зауважив, що не розглядав російського бізнесмена як повноцінного учасника переговорного процесу. Його роль полягала лише у передачі повідомлень між сторонами.

Фактично йшлося про неформальний канал комунікації, який дозволяв донести позиції сторін без офіційних дипломатичних механізмів. Водночас жодних рішень або домовленостей через такого посередника не ухвалювалося.

Що повідомляли міжнародні ЗМІ

Раніше низка західних медіа повідомляла, що наприкінці травня 2026 року між Києвом і Москвою відбувся обмін сигналами через Абрамовича. За даними журналістів, українська сторона нібито висловила готовність до особистої зустрічі лідерів двох держав за умови наявності реальних перспектив для переговорів.

Джерела також стверджували, що зміст переданого повідомлення багато в чому збігався з офіційними заявами української влади щодо необхідності справедливого миру та припинення війни.

Реакція Кремля

Після появи інформації про можливі контакти російський лідер Володимир Путін публічно прокоментував отримане послання. Однак замість обговорення конкретних пропозицій щодо завершення війни він зосередив увагу на особистих зауваженнях і політичній риториці.

У відповідь українська сторона заявила, що така реакція свідчить про відсутність у Кремля реального бажання шукати шляхи до припинення бойових дій. На думку Києва, міжнародна спільнота повинна й надалі посилювати санкційний та політичний тиск на Росію, щоб змусити її змінити свою позицію.

Українська позиція залишається незмінною

Попри різні канали комунікації та спроби неформального посередництва, офіційна позиція України залишається послідовною. Київ наполягає на повазі до міжнародного права, відновленні територіальної цілісності та гарантіях безпеки.

У владі наголошують, що будь-які контакти чи обмін повідомленнями не означають готовності відмовлятися від національних інтересів. Головною умовою можливого політичного врегулювання залишається справедливий мир і припинення російської агресії проти України.

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